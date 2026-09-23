miércoles 23 de septiembre de 2026
Escribinos
23 de septiembre de 2026
Color granate.

Lanús le dio vuelta el clásico a Banfield y festejó en la Fortaleza

Por el Torneo Clausura de Proyección, Lanús se impuso por 2-1 a Banfield. Goles de Jeremías Acosta, Alexis Duarte y Gabriel Aguirre, todos en el complemento.

Lanús festejó el clásico en el final.

Lanús festejó el clásico en el final.

La alegría de los pibes de Lanús.
La alegría de los pibes de Lanús.
Banfield arrancó ganando, pero no lo pudo sostener.

Banfield arrancó ganando, pero no lo pudo sostener.

Lanús le ganó por 2-1 a Banfield en el clásico interzonal de la 10º fecha del Torneo Clausura de Proyección que se disputó en el estadio Néstor Díaz Pérez. Jeremías Acosta abrió el marcador para el Taladro, pero Alexis Duarte y Gabriel Aguirre lo dieron vuelta para el Granate que se prende en la zona B.

El Clásico del Sur fue peleado, friccionado, cortado, con pocas llegadas en el primer tiempo, donde Lanús dispuso de dos chances que fueron resultas por Agustín Cañete ante una chilena de Alexis Duarte y un tiro libre de Gabriel Aguirre. Banfield tuvo la pelota, pero no generó situaciones propicias de gol.

Lee además
Mateo Mendizabal, central de Banfield con primer contrato.
Central.

Mateo Mendizabal firmó su primer contrato con Banfield
Jeremías Acosta hizo su debut en la Primera de Banfield.
De Guillón al Lencho.

Jeremías Acosta, en Banfield: subió a Primera, debutó y firmó contrato

Banfield pegó primero

Poco había hecho Banfield en ofensiva, pero en una gran triangulación abrió el marcador a los cinco minutos del segundo tiempo. Combinaron Ramiro Rivero, Mateo Lofaro y Jeremías Acosta que, mano a mano con Tomás Silva, definió con remate de derecha a media altura.

La reacción de Lanús

A los 33 minutos, el local llegó al empate con un frentazo de Alexis Duarte, de pique al piso, que dejó sin chances al arquero. Lanús tuvo más resto y decisión para ir a buscar los tres puntos en los minutos finales del partido.

Y así fue, porque a los 41 minutos la defensa de Banfield no pudo sacar la pelota de la medialuna y a la carrera Gabriel Aguirre sacó un violento derechazo desde la puerta del área al ángulo superior izquierdo. Golazo.

Lanús supo que no se le podía escapar, mientras que Banfield entró en desesperación y pagó caro la derrota.

En la zona B, Lanús alcanzó en la punta con 20 puntos a Independiente -este jueves visita a Racing Club-, mientras que Boca Juniors y Estudiantes de Río Cuarto suman 18. El Xeneize y los cordobeses visitarán a River Plate -viernes- e Instituto de Córdoba -jueves-. En tanto, Banfield se quedó con ocho unidades en la zona A y, dependiendo de los resultados de Argentinos Juniors y Barracas Central podría finalizar último la jornada.

Formaciones de Lanús y Banfield

Lanús: Tomás Silva; Elías Prieto, Elián Acosta, Valentín Leguizamón y Octavio Ontivero; Juan Mujica, Julián Saavedra, Benjamín Fariña y Gabriel Aguirre; Alexis Duarte y Thiago Garay. DT: Román Martínez.

Banfield: Agustín Cañete; Emiliano Álvarez, Mateo Mendizábal, Santiago Reigia y Fernando Silva; Vincenzo Torraca, Ramiro Vitale, Nicolás Rojas y Caetano Santana; Jeremías Acosta y Mateo Lofaro. DT: Mariano Valentini.

Árbitro: Pablo Gómez. Estadio: Néstor Díaz Pérez.

Temas
Seguí leyendo

Mateo Mendizabal firmó su primer contrato con Banfield

Jeremías Acosta, en Banfield: subió a Primera, debutó y firmó contrato

Aquino se despidió de Lanús e inicia su camino en Europa

Pellegrino sobre el debut de Gonzalo Lobos: "Es un chico talentoso"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Carlos Izquierdoz, capitán de Lanús.
Decisión tomada.

La postura de Lanús al pedido de Estudiantes de La Plata por Carlos Izquierdoz

Las más leídas

Te Puede Interesar

Franco Benítez extendió su vínculo con Temperley.
Renovación.

Temperley se movió rápido y extendió el contrato de Franco Benítez