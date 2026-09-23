El recuerdo de Lato, el rapero de Villa Fiorito asesinado hace cuatro años en una emboscada

Se cumplieron cuatro años del crimen de Lautaro “Lato” Leandro , el joven rapero de Villa Fiorito asesinado durante una emboscada cuando intentaba comprar una moto en la provincia de Santa Fe . Familiares y amigos lo recordaron con emoción.

El hecho ocurrió el 18 de septiembre de 2022. Lautaro viajó con su hermano desde Fiorito hacia la localidad santafesina de Coronel Dorrego, para concretar la compra de una moto Honda Tornado que había apalabrado a través de Facebook . Llevaba su PlayStation como parte de pago. Pero todo era una trampa.

Cuando llegaron al punto de encuentro acordado, los hermanos fueron emboscados por delincuentes. Lautaro intentó salir corriendo y le efectuaron dos disparos: uno de los balazos le impactó en la nuca , dejándolo gravemente herido. Lato murió en el hospital al día siguiente, el 19 de septiembre.

Testigos señalaron que el autor del disparo mortal fue Iván Oscar Carrizo , quien fue detenido y llevado a juicio. En un histórico debate, un jurado popular lo declaró culpable del delito de “homicidio criminis causa con arma de fuego” . Sobre él recayó la única pena posible: prisión perpetua .

Homenaje a Lato, el joven rapero de Fiorito

El mural en memoria de Lato, en la esquina de Gabriel Miró y Baradero, en Fiorito.

“Lato” era un conocido cantante de trap y tenía mucho talento para el freestyle. Era muy querido en el barrio, donde había formado su banda: Fiorito Family. Meses después de su asesinato, se pintó un mural en su memoria en la esquina de las calles Gabriel Miró y Baradero.

El mural es el punto de encuentro cada vez que quieren homenajear a Lautaro. En varias oportunidades, familiares y amigos se reunieron en esa esquina y pusieron música para recordar al joven. Ahora, a cuatro años del crimen, volvieron a juntarse para mantener vivo su legado.

“Recordándolo como cada aniversario para que el espíritu de Lato siga vivo y para que todo el pueblo también lo recuerde y se recuerde que logramos hacer justicia. Dejó un legado inmenso y acá lo estamos manteniendo vivo”, expresó Florencia, hermana de Lautaro, en un video compartido por Lolo Fiorito, un conocido influencer del barrio.

Del evento participó también su hermano Lorenzo, quien había acompañado a Lato a aquel trágico viaje a Santa Fe. “Como todos los aniversarios de él, lo recordamos así, poniendo su música, nos juntamos con los pibes, siempre hacemos algo… Yo no conocía lo que era el rap y el hip hip, lo empecé a conocer después de la muerte de mi hermano y es un género de música que me gustó mucho”, señaló sobre la rama musical que identificaba a Lato y que se expandió por el barrio tras la tragedia del joven.

Uno de los exponentes de ese género es Agustín Musimesi, uno de los amigos más cercanos de Lato, con quien compartía ese sueño artístico. “Las fechas que son importantes tratamos de juntarnos acá con los chicos y tenerlo presente con lo que hacíamos con él cuando estaba en vida. Porque esto era Lato, una ranchada con amigos, lo más simple, lo más sencillo, no hace falta gran cosa. Somos así, un grupo de amigos muy unidos y lo vamos a tener presente siempre”, dijo el joven.