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23 de septiembre de 2026
Unas fichas.

La banfileña Michelle Luna arranca su propio camino en la música country

Michelle Luna, luego de ser cantante de varias bandas, comienza su propio proyecto de música country. Debuta en el festival de San Pedro.

Diario La Unión | Edgardo Solano
Por Edgardo Solano
Michelle Luna, con nuevo proyecto.&nbsp;

Michelle Luna, con nuevo proyecto. 

“Estoy radicada en Montevideo, Uruguay, pero voy y vengo. Con músicos uruguayos armé la banda Michelle Luna y Los Agrotóxicos”, le cuenta la cantante a La Unión sobre este nuevo proyecto.

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La banda tiene apenas un par de meses de vida y comenzó a gestarse a partir de un video cantando que subió Michelle Luna a su cuenta de Instagram. Se trató de “Little White Church”, un cover de Little Big Town.

“Surgió la idea de tener mi propio proyecto y lo hice grabando un tema, que subí a las redes. Lo escuchó Gustavo Laurino, organizador del San Pedro Country Music Festival, y me convocó para tocar”, recuerda Michelle Luna sobre como terminó de armarse el proyecto.

La banda tendrá su debut en escena en la clásica cita de música country de la Argentina, donde habrá bandas locales, de Brasil, Austria, Estados Unidos y de otras latitudes.

“Armé la banda y nos pusimos a ensayar. Vamos a tocar el sábado a las 14, esta vez vamos a tocar cinco temas, con música country, country pop y algún rock & roll. También vamos a tocar en un hostel”, adelanta la cantante.

En esta aventura a Michelle Luna la acompañan Marcelo Foglino en bajo, Nacho González en guitarra y coros, Marcelo Caloso en guitarra y Yanny Ippoliti en batería. En el show en San Pedro se sumará Cristian Luna, en armónica, como invitado.

“Quiero empezar a mover el country en la Argentina y en Uruguay. También quiero sumar temas propios, algo que no tuve en mis bandas anteriores”, sentencia la cantante sobre lo que vendrá.

La cita de la música country en la Provincia

La 21° edición del San Pedro Country Music Festival reunirá entre el viernes y el domingo a más de 450 músicos, 70 bandas y una destacada delegación internacional.

De esta forma, San Pedro se transformará nuevamente en el epicentro sudamericano del género en un clásico evento que con entrada libre y gratuita.

El punto culminante de esta edición será el debut en Argentina de cuatro figuras clave de la escena estadounidense procedentes directamente de Nashville, Tennessee: Morgan Myles, Mark Mackay, Savannah Rae y Hobo Cane.

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