31 de enero de 2026
31 de enero de 2026
No paran.

Cristian Luna & The Tock And Blues se suma a dos festivales

En el arranque del año, Cristian Luna & The Tock and Blues estará tocando en un par de citas junto a otras bandas. Acaban de publicar un disco en vivo.

La banda de Cristian Luna no para. 

Cristian Luna & The Tock and Blues, la banda de la región con más una década en escena el lidera el armonista y cantante, no detiene su marcha y se confirmó que serán parte de la programación de dos festivales muy destacados.

El miércoles 11 de febrero se suman al “Blues Federal Argentino” en un festival que tendrá lugar en el Cine York de Vicente López, donde tocarán junto a otras bandas.

image
Cristian Luna & The Tock and Blues, en Vicente López.

La banda celebró sus 10 años en la ruta en septiembre de 2025 en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora y seguirán con los festejos.

Para seguir celebrado su primera década de vida, se sumarán al Santa Anita Country Fest!, en la Provincia de Entre Ríos. La banda ya tocó en varias ediciones del encuentro.

image
Cristian Luna & The Tock and Blues, en Entre Ríos.

La formación que saldrá a escena se completa con Dante Ramoni en guitarra, Rodolfo León en bajo, Flor Alonzo en voz y Rodrigo El Pulpo Chaparro en batería, quien desde hace años reemplaza al fallecido Sandy Sandoval.

En su largo periplo compartieron escenarios con bandas del calibre de Memphis la Blusera, La Mississippi, Miguel Botafogo, Chino Sanz y Caburo Blues, entre otros tantos.

Cristian Luna & The Tock and Blues, con nuevo disco

Cristian Luna & The Tock and Blues subió a las plataformas digitales el disco “Live At The Lucille Club’, con el registro del show del 29 de noviembre 2025 en Palermo.

Mientras tanto, la banda sigue trabajando en su tercer disco de estudio que estará listo para fin de este año y también tienen en agenda seguir tocando durante todo el año en diversos espacios.

