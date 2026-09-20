Por qué motivo se separaron Tini Stoessel y Sebastián Yatra

Tini Stoessel y Sebastián Yatra se conocieron en pleno ascenso de sus respectivas carreras en el mundo de la música y pasaron de ser amigos a novios. El romance fue muy publicitado en los medios y duro apenas un año, entre 1999 y 2000.

Se conocieron grabando la canción “Quiero volver”, cuando empezaban a despegar sus carreras en la música, y decidieron hacerlo público poco después.

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En abril de 2019, mediante unas imágenes donde se los ve abrazados que subieron ambos en sus cuentas de Instagram, blanquearon el romance. Compartieron viajes por distintos lugares del mundo y mostraron su feliz relación a sus fans a través de las redes sociales.

La noticia de su separación de Tini Stoessel y Sebastián Yatra ocurrió en mayo de 2020, en plena pandemia del coronavirus, y sorprendió por completo a sus seguidores.

La confirmación llegó a través de un comunicado conjunto en Instagram y luego de algunos rumores que ponía en duda la continuidad de su relación.

En el posteo, los cantantes explicaban que la distancia en aquel momento había sido determinante pero que se separaban con el mismo cariño que los unió.

Sin embargo, Tini Stoessel y Sebastián Yatra no volvieron a tener una amistad como la que tenían antes de ser novios, y hasta dejaron de mostrar que tienen un trato cordial.

Esta actitud no pasó desapercibida y comenzaron a trascender supuestas versiones de infidelidad por parte del artista y con figuras reconocidas como Dana y Aitana. De hecho, con esta última mantuvo una relación tiempo después de la separación de Tini Stoessel. Sin embargo, él se encargó de aclarar que no le fue infiel con ella y que su noviazgo inició cuando ya se encontraba soltero.