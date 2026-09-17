Aseguran que Tini Stoessel tiene una fortuna mayor que Dua Lipa

Después de la auditoría de su patrimonio que pidió Tini Stoessel , en medio del escándalo con su familia, revelaron que la cantante tendría una fortuna de unos 89 millones de dólares, incluso mayor a la de artistas como Dua Lipa.

“Todavía no está firmado”, aclaró de entrada Ángel de Brito en LAM sobre el acuerdo económico al que arribarían Tini Stoessel con los integrantes de su familia.

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En el programa de América TV, Pilar Smith reveló que este acuerdo le llegó del lado de Tini Stoessel y desde el entorno de Alejandro Stoessel le dijeron que “es un delirio” y desmienten el número.

“Él dice que el documento no le llegó a sus manos ni está al tanto de esto”, aseguró la panelista en LAM sobre cómo marchan las negociaciones en el entorno de la cantante.

“Martina Stoessel absorbe la liquidez exclusiva del 100% de los derechos sobre el catálogo musical, regalías locales, marcas registradas, contratos publicitarios y sponsors vigentes y futuros”, contó Pilar Smith detallando la fortuna de la artista.

La fortuna de Tini Stoessel

Pilar Smith detalló cómo se compone la fortuna de Tini Stoessel, que es mayor a la de Dua Lipa según aseguró, y cómo se dividirán los porcentajes en la familia.

“Me dijeron que ni Dua Lipa tiene 89 millones de dólares”, reveló Pilar Smith y agregó otro dato polémico: “Para justificar me dicen que en la pandemia no había facturado nada”.

Según la panelista, Tini Stoessel se quedaría con el 70% de su patrimonio y el resto se dividiría en su familia: 15% para el padre, 10% para la madre y un 5% para su hermano Fran Stoessel.

“Martina Stoessel absorbe la liquidez exclusiva del 100% de los derechos sobre el catálogo musical, regalías locales, marcas registradas, contratos publicitarios y sponsors vigentes y futuros”, leyó Pilar Smith para cerrar el tema.