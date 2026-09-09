miércoles 09 de septiembre de 2026
Escribinos
9 de septiembre de 2026
Todo mal.

Niegan el acuerdo de Tini Stoessel y su papá Alejandro Stoessel: "Es para bajar la espuma"

Después de las versiones que corrieron sobre un supuesto arreglo entre Tini Stoessel y su papá Alejandro Stoessel, Yanina Latorre dio otra versión.

Tini Stoessel y su papá.&nbsp;

Tini Stoessel y su papá. 

"Hoy se empezó a decir, para bajar la espuma, que las posiciones entre Tini y su padre estarían más cerca, y que la próxima semana se firmaría un acuerdo preliminar. Averigüé y me dijeron que eso no es así", aseguró Yanina Latorre en SQP sobre los rumores que comenzaron a correr.

Lee además
Tini Stoessel, en vivo en Guadalajara. 
Todo mal.

La indirecta de Tini Stoessel a su familia en pleno show en México
Moria Casán criticó el look de Tini Stoessel. 
¡Ups!

Moria Casán liquidó el look de Tini: "Me da dolor de estómago"

Sobre los motivos detrás de la versión del supuesto acuerdo, Yanina Latorre señaló directamente a la presunta estrategia de la contraparte. "El estudio de abogados de Tini cree que esto lo hace correr el abogado que puso Alejandro para calmar las aguas, que él no quede tan expuesto y que se deje de hablar del tema", aseguró la conductora del ciclo de América TV.

Tini Stoessel y su papá, con negociaciones estancadas

Yanina Latorre también remarcó en su programa la enorme distancia actual en la negociación económica entre Tini Stoessel y su papá: "Por ahora, están lejos de arreglar".

"Hay una negociación que es muy triste, que es lo único que la pone muy mal a Tini, sobre cuánto quiere uno de porcentaje y cuánto ofrece ella", detalló Yanina Latorre sobre el mal momento de la cantante.

"El estudio de abogados de Tini cree que esto lo hace correr el abogado que puso Alejandro para bajar las aguas [...] Por ahora están lejos de arreglar", sumó la conductora sobre esta polémica.

En cuanto a las exigencias de cada lado, Yanina Latorre explicó que "hay una propuesta del lado de Tini, que no conozco, de no sé si porcentajes y propiedades, y una contrapropuesta del padre, pero que Tini no termina de aceptar".

Mientras que sobre las pretensiones económicas de Alejandro Stoessel, agregó que: "Además de esa contrapropuesta, pediría cosas a futuro". "Por ahora está lejos el acuerdo preliminar", cerró Yanina Latorre sobre las negociaciones.

Temas
Seguí leyendo

La indirecta de Tini Stoessel a su familia en pleno show en México

Moria Casán liquidó el look de Tini: "Me da dolor de estómago"

Tini rompió en llanto y terminó arrodillada en el escenario

Cómo se encuentra la salud de Alejandro Stoessel tras la colocación de un stent

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Mirtha Legrand sigue internada.  video
Oficial.

La salud de Mirtha Legrand: qué dice el último parte médico

Las más leídas

Te Puede Interesar

Wanda Nara vuelve a conducir MasterChef Celebrity. 
Expectativa.

Regresa MasterChef Celebrity: quiénes son los 24 participantes