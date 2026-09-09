Budge: agarró a trompadas al asesino de su hijo dentro de un boliche y lo entregó a la Policía

La madre de Aaron Lencina , un adolescente de 15 años que había sido asesinado durante un presunto ajuste de cuentas en Ingeniero Budge , encontró al asesino de su hijo dentro de un boliche, lo sacó a trompadas y lo entregó a la Policía, que lo esperaba en la vereda.

Según contó la mujer en redes sociales, el presunto autor del crimen ocurrido el pasado 27 de agosto es un joven de 18 años que estaba prófugo, identificado como Nahuel Rojas . Sin embargo, habría varios cómplices que permanecen impunes.

Crimen. Detuvieron al acusado de matar a un hombre en un ajuste de cuentas en Budge

El imputado quedó tras las rejas, a disposición de la UFI 6 de Lomas de Zamora , que está a cargo de la causa, caratulada hasta ahora como "homicidio simple".

El ataque ocurrió durante la noche del jueves 27 de agosto , en la intersección de Campana al 2800 y Juan Manuel de Lavardén , en Ingeniero Budge, a pocos metros del arroyo que atraviesa la zona.

La víctima murió tras ser baleada en Ingeniero Budge.

Ajuste de cuentas

Desde el comienzo, los investigadores descartaron que se tratara de un robo y apuntaron a una posible venganza personal. Según la información conocida hasta el momento, le dispararon y uno de los proyectiles impactó en su cabeza.

Tras el ataque, efectivos del Comando de Patrullas lo encontraron todavía con vida y organizaron su traslado de urgencia al Hospital Gandulfo. Sin embargo, pese a la atención médica, el joven murió como consecuencia de las heridas.

La investigación quedó en manos de la UFI 6 de Lomas, mientras efectivos de la Comisaría de Ingeniero Budge y de la DDI continúan trabajando para localizar a los responsables.