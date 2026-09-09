Ventilan las infidelidades de Luck Ra a La Joaqui en Ibiza: "Dos chicas y un pibe"

En medio del escándalo de la separación de La Joaqui y Luck Ra , Coty Moyano, una empresaria radicada en Ibiza, salió a ventilar al cantante cordobés y aseguró tener información sobre lo que habría ocurrido durante su paso por España.

Esta versión recrudeció después de que Yanina Latorre contara en SQP algunos detalles hasta sobre aquel viaje y las situaciones que se habrían producido antes del final de la relación de La Joaqui y Luck Ra.

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Mientras que a través de sus redes sociales, Coty Moyano decidió dar su versión y apuntó directamente contra el cantante y ventiló algunas picantes intimidades ocurridas en Ibiza.

En ese contexto, la empresaria decidió apuntar directamente contra Luck Ra. "Qué chiste que son los hombres, querer ensuciar a una mujer que no te hizo nada malo, solo porque intentas limpiar tu imagen", comenzó escribiendo en Instagram.

La cosa no quedó ahí y Coty Moyano agregó en las redes sociales otros datos escandalosos: "Lo más caradura de todo es que sabés bien que tenés el cul… sucio".

Luego, la joven de 22 años afirmó conocer lo que habría sucedido durante la visita del artista a Ibiza y lanzó una fuerte acusación: "No solo estuviste con dos chicas acá en Ibiza, también estuviste con un pibe y haciendo cualquiera".

“Toda la isla lo sabe, así que no seas tan caradura y mejor cerra la boca. Sé hombre y aguantate los trapos si hiciste daño y las cosas mal estando en pareja", sentenció en su publicación en Instagram.