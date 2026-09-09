miércoles 09 de septiembre de 2026
Escribinos
9 de septiembre de 2026
¡Ups!

Ventilan las infidelidades de Luck Ra a La Joaqui en Ibiza: "Dos chicas y un pibe"

Mientras sigue el escándalo por la separación de La Joaqui y Luck Ra, una empresaria reveló las infidelidades de él cuando estaba en pareja con la cantante.

La Joaqui y Luck Ra.

La Joaqui y Luck Ra.

En medio del escándalo de la separación de La Joaqui y Luck Ra, Coty Moyano, una empresaria radicada en Ibiza, salió a ventilar al cantante cordobés y aseguró tener información sobre lo que habría ocurrido durante su paso por España.

Esta versión recrudeció después de que Yanina Latorre contara en SQP algunos detalles hasta sobre aquel viaje y las situaciones que se habrían producido antes del final de la relación de La Joaqui y Luck Ra.

Lee además
Estalló la guerra entre La Joaqui y Luck Ra: ¿ella lo traicionó con su amigo Tiago PZK?
Se pudrió todo.

Estalló la guerra entre La Joaqui y Luck Ra: ¿ella lo traicionó con su amigo Tiago PZK?
La Joaqui, Tiago PZK y Luck Ra, juntos. 
Es un escándalo.

Revelan cómo La Joaqui y Tiago PZK ocultaban su romance de Luck Ra

Mientras que a través de sus redes sociales, Coty Moyano decidió dar su versión y apuntó directamente contra el cantante y ventiló algunas picantes intimidades ocurridas en Ibiza.

El posteo contra Luck Ra.

El posteo contra Luck Ra.

El posteo contra Luck Ra

En ese contexto, la empresaria decidió apuntar directamente contra Luck Ra. "Qué chiste que son los hombres, querer ensuciar a una mujer que no te hizo nada malo, solo porque intentas limpiar tu imagen", comenzó escribiendo en Instagram.

La cosa no quedó ahí y Coty Moyano agregó en las redes sociales otros datos escandalosos: "Lo más caradura de todo es que sabés bien que tenés el cul… sucio".

Luego, la joven de 22 años afirmó conocer lo que habría sucedido durante la visita del artista a Ibiza y lanzó una fuerte acusación: "No solo estuviste con dos chicas acá en Ibiza, también estuviste con un pibe y haciendo cualquiera".

“Toda la isla lo sabe, así que no seas tan caradura y mejor cerra la boca. Sé hombre y aguantate los trapos si hiciste daño y las cosas mal estando en pareja", sentenció en su publicación en Instagram.

Temas
Seguí leyendo

Estalló la guerra entre La Joaqui y Luck Ra: ¿ella lo traicionó con su amigo Tiago PZK?

Revelan cómo La Joaqui y Tiago PZK ocultaban su romance de Luck Ra

Revelaron la terrible traición de Luck Ra que descubrió La Joaqui

La confesión de La Joaqui sobre las infidelidades que sufrió que salpicó a Luck Ra

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Mirtha Legrand sigue internada.  video
Oficial.

La salud de Mirtha Legrand: qué dice el último parte médico

Las más leídas

Te Puede Interesar

Tini Stoessel y su papá. 
Todo mal.

Niegan el acuerdo de Tini y su papá: "Es para bajar la espuma"