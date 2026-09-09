Convocan a jóvenes de Lomas de Zamora a presentar proyectos ambientales

Lomas de Zamora lanzó una convocatoria para que jóvenes de entre 15 y 24 años presenten proyectos de acción climática. La iniciativa está dirigida a quienes vivan, estudien o trabajen en el distrito y contempla propuestas sobre adaptación climática, biodiversidad, energía, residuos, cuencas, humedales y comunicación ambiental.

El Municipio de Lomas de Zamora informó que ya está abierta la inscripción al Fondo Juventud y Acción Climática , destinado a impulsar iniciativas ambientales desarrolladas por jóvenes a través de organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas u otras entidades sin fines de lucro del distrito.

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La convocatoria financiará diez proyectos con micro-subvenciones de hasta US$ 5.000 cada una. "Además del apoyo económico, los equipos seleccionados recibirán capacitaciones y mentorías para fortalecer el diseño, la implementación y la gestión de sus iniciativas", marcó Severina Noya, subsecretaria de Educación y Gobernanza Ambiental.

Y agregó: "Los proyectos podrán abordar distintas temáticas vinculadas a la acción climática, priorizando especialmente aquellas propuestas que incorporen innovación y acciones para la recuperación de arroyos".

Entre los ejes que pueden abordar los proyectos se encuentran:

Resiliencia y adaptación ante eventos climáticos extremos.

Biodiversidad.

Transición energética.

Gestión de residuos.

Recuperación de cuencas y humedales.

Comunicación ambiental.

"Lomas fue seleccionada junto a 300 ciudades de todo el mundo para participar de la segunda edición del Fondo de Juventud y Acción Climática (YCAF), una iniciativa impulsada por Bloomberg Philanthropies, que posiciona al municipio entre las ciudades que están promoviendo políticas innovadoras para fortalecer el liderazgo de las juventudes en la acción climática", destacó Fernando Collizzolli, subsecretario de Cooperación Internacional.

Y agregó: "Esto forma parte de un plan de acción que estamos llevando a cabo para posicionar a nuestro municipio a nivel regional e internacional, con el objetivo de acceder a fondos de cooperación que nos permitan mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos".

Qué requisitos deben cumplir en Lomas

Las propuestas deben estar encabezadas por al menos dos jóvenes líderes y presentarse junto con una organización sin fines de lucro legalmente constituida.

Según informó el Municipio, pueden participar entidades como cooperadoras escolares, clubes, fundaciones y centros de estudios. Además, la organización que acompañe el proyecto debe contar con cuenta bancaria propia.

La inscripción permanecerá abierta hasta el lunes 5 de octubre. Para consultar los requisitos y completar el formulario, se encuentra disponible el sitio oficial www.lomasdezamora.gov.ar/ycaf.

También se pueden realizar consultas por correo electrónico a [email protected].