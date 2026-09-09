Condenaron a tres delincuentes por un secuestro extorsivo en Lomas de Zamora

Tres delincuentes fueron condenados por un secuestro extorsivo llevado a cabo en Lomas de Zamora en julio de 2022. Les aplicaron penas de hasta 14 años de prisión. Dos de ellos confesaron el hecho durante el juicio.

La víctima del ilícito fue Mauro Gutiérrez . En la mañana del 30 de julio de 2022, iba en su auto por la calle Cañuelas al 600 , en la localidad de Ingeniero Budge , cuando lo chocó un Renault 9 gris oscuro donde iban cuatro delincuentes. Enseguida se bajaron, lo amenazaron con un arma de fuego y lo obligaron a subirse al asiento trasero de su propio vehículo .

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Durante el recorrido, uno de los ladrones le apuntó con el arma a Mauro en el estómago. Le pidieron dinero y le dijeron que iban a entrar a la casa de su madre. Al llegar al domicilio, no pudieron ingresar, por lo que obligaron a la víctima a llamar a su hermano: exigían 150.000 dólares como rescate .

Por algunas horas, Mauro fue trasladado por Ingeniero Budge y Villa Fiorito. Los secuestradores cambiaron de auto en el camino y utilizaron otro como apoyo. Mientras tanto, aceptaron como rescate 500.000 pesos, dos relojes y piezas de oro . Uno de los delincuentes retiró el botín en la calle Falucho y poco después dejaron en libertad a Mauro.

Las condenas tras el secuestro en Lomas

Los detenidos por el secuestro fueron condenados en los Tribunales Federales de La Plata.

Todos los secuestradores terminaron detenidos y fueron llevados a juicio ante el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata. Se trataba de Diego Sebastián Silvero, de 26 años; David Osvaldo Agüero, de 24; y Esteban David Soler, de 47.

Además de ser reconocidos por la víctima, los tres delincuentes terminaron delatados por los mensajes y llamadas que habían intercambiado antes y después del secuestro. Se comprobó que habían elaborado un plan para secuestrar a Mauro, que habían hecho inteligencia previa sobre él y que hasta pensaron en raptarlo días antes.

En consecuencia, los jueces declararon a los tres acusados como coautores de secuestro extorsivo agravado, en concurso ideal con robo agravado. Silvero y Agüero fueron condenados a 14 años y seis meses de prisión. Ambos habían confesado el secuestro durante el juicio. Por su parte, Soler recibió 12 años y seis meses de cárcel.