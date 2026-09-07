Desmantelaron un búnker de drogas en Ingeniero Budge: hay un detenido

Desmantelaron un búnker utilizado para la venta de drogas en la localidad de Ingeniero Budge. Incautaron pasta base, cocaína y marihuana. Hubo un detenido.
En una vivienda de Budge vendían pasta base, cocaína y marihuana. La Policía Federal arrestó a un hombre que manejaba el negocio.
Desmantelaron un búnker utilizado para la venta de drogas en la localidad de Ingeniero Budge. Incautaron pasta base, cocaína y marihuana. Hubo un detenido.
Según informaron fuentes policiales a La Unión, todo empezó tras una denuncia anónima sobre un domicilio ubicado en la calle Raúl Lloberas donde se realizaban maniobras vinculadas al narcotráfico.
La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°14 de Lomas de Zamora intervino en el caso y delegó la investigación a la Policía Federal Argentina. Los agentes iniciaron trabajos de campo, vigilancias encubiertas y análisis informativos, y de esa manera descubrieron que efectivamente la vivienda era utilizada para vender drogas.
Para poder documentar esas maniobras, realizaron un procedimiento de “comprador previo” que permitió secuestrar varias dosis de cocaína. A partir de las pruebas obtenidas, el Juzgado de Garantías N°1 de Lomas de Zamora ordenó allanar el lugar.
El operativo fue llevado adelante por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal. Tras irrumpir en la vivienda, los agentes arrestaron a un hombre mayor de edad, vinculado al negocio de venta de drogas.
Los efectivos incautaron envoltorios de nylon de pasta base, clorhidrato de cocaína y marihuana, un teléfono celular, 133.750 pesos en billetes de baja denominación, ropa y documentación de interés para la justicia.
El detenido y los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interventor. Se inició una causa por “infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737)”.