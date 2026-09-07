Desmantelaron un búnker de drogas en Ingeniero Budge: hay un detenido

Desmantelaron un búnker utilizado para la venta de drogas en la localidad de Ingeniero Budge . Incautaron pasta base, cocaína y marihuana. Hubo un detenido.

Según informaron fuentes policiales a La Unión , todo empezó tras una denuncia anónima sobre un domicilio ubicado en la calle Raúl Lloberas donde se realizaban maniobras vinculadas al narcotráfico.

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La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°14 de Lomas de Zamora intervino en el caso y delegó la investigación a la Policía Federal Argentina. Los agentes iniciaron trabajos de campo, vigilancias encubiertas y análisis informativos, y de esa manera descubrieron que efectivamente la vivienda era utilizada para vender drogas .

Para poder documentar esas maniobras, realizaron un procedimiento de “comprador previo” que permitió secuestrar varias dosis de cocaína. A partir de las pruebas obtenidas, el Juzgado de Garantías N°1 de Lomas de Zamora ordenó allanar el lugar.

Allanamiento en Budge

Resultado del allanamiento.

El operativo fue llevado adelante por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal. Tras irrumpir en la vivienda, los agentes arrestaron a un hombre mayor de edad, vinculado al negocio de venta de drogas.

Los efectivos incautaron envoltorios de nylon de pasta base, clorhidrato de cocaína y marihuana, un teléfono celular, 133.750 pesos en billetes de baja denominación, ropa y documentación de interés para la justicia.

El detenido y los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interventor. Se inició una causa por “infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737)”.