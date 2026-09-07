Tini Stoessel rompió en llanto y terminó arrodillada en el escenario

En medio el conflicto económico con su familia, Tini Stoessel se emocionó durante un show en México y se quebró en el escenario. La cantante tuvo que ser contenida por sus bailarines que la abrazaron durante una presentación de su gira Futtura.

En el programa de Moria Casán en El Trece, Gustavo Méndez anunció que “Tini cayó en lo emocional, se arrodilló en el escenario y lloró. Se emocionó muchísimo, fue como una catarsis que hizo”.

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“Lo hizo en el segundo show. El escenario es catártico. Yo siempre digo que tomé un estudio de televisión como un sillón de análisis. Los artistas actualmente están tomando los escenarios y los grandes recitales también como un elemento de catarsis”, agregó Moria Casán al ver las imágenes de Tini Stoessel.

Moria Casán siguió tomando la palabra y profundizó que “después de semejante emoción de ver ese lleno, es un público diferente el de México. Si bien es una figura conocida, estás probando muchas cosas. Estás probando algo nuevo, rompiendo el cordón umbilical con tus padres de una manera muy contundente porque están haciendo auditorías del billete, muy duro”.

La conductora Moria Casán también habló de la situación de vulnerabilidad que atraviesa Tini Stoessel en medio del conflicto económico con su familia.

“Después de pasar todo eso, es lo que debe ser el temor de un artista con semejante show, presentarlo, que pueda no ir bien, que pueda fallar. Cuando sale todo bien y termina de hacer el show, ahí la emoción aflora. Hay días que uno está especialmente vulnerable”, sostuvo Moria Casán al ver lo ocurrido en el escenario.

Tini Stoessel y la disputa por su nombre artístico

En medio del debate, Nazarena Di Serio aclaró que “para dejar en claro, ‘Tini’ pertenece a Disney. ‘Tini Stoessel’ y ‘Martina Stoessel’ le pertenecen a ella, a Martina, los puede seguir usando y no va a tener que cambiar el nombre. ‘Futttura’ pertenece al padre”.

Mientras que Moria Casán volvió a tomar la palabra y especuló que “se supone que le están cuidando el patrimonio a través de fideicomisos o diferentes modos. Se lo darán como por cuotas. En Guadalajara, que es un público bravo, están muy acostumbrados a sentir que cuando una persona está vulnerable y puede contar con ellos”.