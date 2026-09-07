Mirtha Legrand, internada: qué dice el parte médico oficial

Mirtha Legrand padece un "cuadro respiratorio bronquial", según informó el parte médico oficial del Sanatorio Mater Dei donde se encuentra internada por una bronquitis. La información se conoció en medio la incertidumbre por la salud de la conductora de El Trece.

Tras algunas horas de permanecer ingresada en el centro de salud, la institución reveló un informe de salud oficial y señaló: "La señora Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial".

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Además, el texto señaló que la presentadora se encuentra en una "habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico corresspondiente".

Además, en el texto oficial sostuvieron: "Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respecto durante la internación de Mirtha".

El parte de Mirtha Legrand.

Por último, en el parte oficial se explicó: "De no mediar cambios, el miércoles emitiremos un nuevo parte médico, al ser este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei".

Mirtha Legrand había suspendido las grabaciones

Previamente al parte oficial, se conoció que Mirtha Legrand, de 99 años, fue ingresada a la institución, luego de haber atravesado un episodio gripal.

Esto la obligó a obligó a mantener reposo y por lo que no pudo asistir a las grabaciones de su programa La Noche de Mirtha, donde debió ser reemplazada por su nieta, Juana Viale.

Además, los propios familiares de la conductora informaron que se trata de un ingreso preventivo porque los profesionales dde la salud buscan mantenerla monitoreada por control. Además, cómo es de esperarse por parte de la presentadora, se encontraría "de buen ánimo y en sala común".