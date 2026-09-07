lunes 07 de septiembre de 2026
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7 de septiembre de 2026
Preocupación.

Mirtha Legrand, internada: qué dice el parte médico oficial

Mirtha Legrand fue internada en el Sanatorio Mater Dei donde se encuentra internada por una bronquitis y desde la institución emitieron un parte oficial.

Mirtha Legrand sigue internada.&nbsp;

Mirtha Legrand sigue internada. 

Tras algunas horas de permanecer ingresada en el centro de salud, la institución reveló un informe de salud oficial y señaló: "La señora Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial".

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Además, en el texto oficial sostuvieron: "Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respecto durante la internación de Mirtha".

El parte de Mirtha Legrand.

El parte de Mirtha Legrand.

Por último, en el parte oficial se explicó: "De no mediar cambios, el miércoles emitiremos un nuevo parte médico, al ser este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei".

Mirtha Legrand había suspendido las grabaciones

Previamente al parte oficial, se conoció que Mirtha Legrand, de 99 años, fue ingresada a la institución, luego de haber atravesado un episodio gripal.

Esto la obligó a obligó a mantener reposo y por lo que no pudo asistir a las grabaciones de su programa La Noche de Mirtha, donde debió ser reemplazada por su nieta, Juana Viale.

Además, los propios familiares de la conductora informaron que se trata de un ingreso preventivo porque los profesionales dde la salud buscan mantenerla monitoreada por control. Además, cómo es de esperarse por parte de la presentadora, se encontraría "de buen ánimo y en sala común".

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