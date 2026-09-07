lunes 07 de septiembre de 2026
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7 de septiembre de 2026
Hasta pronto.

Así reaccionó Flor Vigna tras ser eliminada de La Casa de Los Famosos

Flor Vigna fue eliminada del reality La Casa de Los Famosos México luego de estar 43 días dentro de la competencia y de generar polémicas.

Flor Vigna, eliminada de un reality mexicano.&nbsp;

Flor Vigna, eliminada de un reality mexicano. 

Al escuchar la decisión, Flor Vigna se mantuvo tranquila y le habló a su público del reality. “Gracias por todo, los amo, fue lindo mientras duró”, aseguró en forma escueta.

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Ya fuera de La Casa de Los Famosos, sentada frente a los conductores, hizo autocrítica. “Tenía una gran misión que era amarme a mí. En el medio, me gustó Ese Pérez y me desconcentré”, explicó Flor Vigna tras ser eliminada.

Para Flor Vigna, el amor se interpuso a su objetivo inicial y terminó cometiendo errores y una "distracción" en el momento incorrecto. De todos modos, hacía varias semanas que el público del reality había empezado a cuestionar muchas actitudes de la cantante argentina.

Al mismo tiempo, Flor Vigna había admitido varias veces que no estaba disfrutando la competencia y que tenía ganas de irse, afirmación que terminó marcando su salida.

Las polémicas declaraciones de Flor Vigna

Y afuera de La Casa de los Famosos México, Flor Vigna deberá sostener en público algunas declaraciones polémicas que generó en el certamen.

Por ejemplo, aseguró que Cande Ruggeri había intentado conquistar a Nico Occhiato cuando era su pareja. Esto generó un enorme revuelo mediático. También tuvo palabras poco felices para sus ex, como Luciano Castro.

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