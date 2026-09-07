Así reaccionó Flor Vigna tras ser eliminada de La Casa de Los Famosos

Después de 43 días de competencia, Flor Vigna se quedó afuera de reality La Casa de los Famosos México por decisión del público. La gala tenía cinco jugadores en la cuerda floja y fue eliminada en el mano a mano final frente a Ese Pérez.

Al escuchar la decisión, Flor Vigna se mantuvo tranquila y le habló a su público del reality. “Gracias por todo, los amo, fue lindo mientras duró”, aseguró en forma escueta.

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Ya fuera de La Casa de Los Famosos, sentada frente a los conductores, hizo autocrítica. “Tenía una gran misión que era amarme a mí. En el medio, me gustó Ese Pérez y me desconcentré”, explicó Flor Vigna tras ser eliminada.

Flor Vigna se convirtió en la sexta eliminada de La Casa de los Famosos México Es la primera vez en su carrera que queda afuera de un reality en un voto del público antes de la final pic.twitter.com/4S0kIqJVy3

Para Flor Vigna, el amor se interpuso a su objetivo inicial y terminó cometiendo errores y una "distracción" en el momento incorrecto. De todos modos, hacía varias semanas que el público del reality había empezado a cuestionar muchas actitudes de la cantante argentina.

Al mismo tiempo, Flor Vigna había admitido varias veces que no estaba disfrutando la competencia y que tenía ganas de irse, afirmación que terminó marcando su salida.

Las polémicas declaraciones de Flor Vigna

Y afuera de La Casa de los Famosos México, Flor Vigna deberá sostener en público algunas declaraciones polémicas que generó en el certamen.

Por ejemplo, aseguró que Cande Ruggeri había intentado conquistar a Nico Occhiato cuando era su pareja. Esto generó un enorme revuelo mediático. También tuvo palabras poco felices para sus ex, como Luciano Castro.