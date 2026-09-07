Expo Luthiers en Lanús: la UNLa reunió a más de 80 fabricantes y artesanos de todo el país.

La Expo Luthiers en Lanús cerró su octava edición en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) , donde más de 80 fabricantes, artesanos y artistas de distintos puntos del país participaron de dos jornadas con instrumentos nacionales, charlas, talleres y conciertos. La propuesta tuvo entrada libre y gratuita y se desarrolló en el edificio José Hernández.

La actividad fue inaugurada por el rector de la UNLa, Daniel Bozzani, junto a la vicerrectora Georgina Hernández y el director del Departamento de Humanidades y Artes, Aritz Recalde.

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Durante la apertura, Bozzani destacó la continuidad alcanzada por la iniciativa y señaló que la permanencia de la Expo permite consolidarla como un espacio de encuentro y creación. Además, anunció el relanzamiento del sello discográfico de la universidad, que tendrá como objetivo difundir a artistas locales, regionales e internacionales.

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Charlas, instrumentos y música en vivo

La primera jornada comenzó con la apertura de los stands, que permitieron conocer instrumentos y accesorios fabricados en el país. También se realizó la charla sobre innovación en instrumentos musicales y el Sello del Buen Diseño Argentino, con la participación de los diseñadores Marco Sanguinetti y Ezequiel Galasso y del coordinador del Plan Nacional de Diseño, Sebastián Feinsilber.

El cierre de la jornada estuvo marcado por una Jam Session en el Aula Magna Bicentenario y la presentación de un ensamble integrado por estudiantes de la Carrera de Música de Cámara y Sinfónica.

Durante la segunda jornada se realizaron talleres especializados sobre mantenimiento y calibración de instrumentos de cuerdas y sobre pedales de efecto. Las actividades concluyeron con un concierto del Fidel Lema Trío en el Puente del edificio José Hernández.

La propuesta contó con el acompañamiento de la Cámara Argentina de Fabricantes de Instrumentos Musicales (CAFIM), la Asociación Argentina de Luthiers, Argentina Resuena y la red Lutherística.

De esta manera, la Expo Luthiers en Lanús volvió a reunir en la universidad a referentes de la fabricación de instrumentos, músicos y público general, con una propuesta que combinó producción nacional, innovación, formación y cultura.