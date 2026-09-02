Georgina Orellano, presidenta de Ammar, presenta su nuevo libro en la UNLa.

La Universidad Nacional de Lanús (UNLa) será escenario este jueves de la presentación del segundo libro de Georgina Orellano (presidenta de Ammar) “Vidas de P*tas. Calle, Sexo y Mentiritas”. La actividad se realizará a las 17 en el hall del edificio Carrica, en el marco de la Semana de la Salud Comunitaria.

El trabajo de Ammar El encuentro contará con la participación de compañeras de Casa Roja Ammar y estudiantes de la carrera de Enfermería de la UNLa, quienes desarrollan talleres vinculados al acceso a la salud en la casa comunitaria ubicada en el barrio porteño de Constitución.

La actividad será coordinada por Lucía Manes, magíster en Salud Mental Comunitaria de la UNLa y primera trabajadora social del centro de prácticas mencionado en la convocatoria.

La presentación está prevista para este jueves 3 de septiembre a las 17, en el hall del edificio Carrica de la Universidad Nacional de Lanús.

Desde la organización señalaron que el encuentro será abierto al público y se desarrollará como parte de las propuestas de la Semana de la Salud Comunitaria.

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