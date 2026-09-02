miércoles 02 de septiembre de 2026
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2 de septiembre de 2026
Este jueves.

Georgina Orellano, presidenta de Ammar, presenta su nuevo libro en la UNLa

La titular del sindicato de trabajadoras sexuales Ammar presentará su segundo libro en la UNLa durante la Semana de la Salud Comunitaria.

Georgina Orellano, presidenta de Ammar, presenta su nuevo libro en la UNLa.

Georgina Orellano, presidenta de Ammar, presenta su nuevo libro en la UNLa.

El trabajo de Ammar

El encuentro contará con la participación de compañeras de Casa Roja Ammar y estudiantes de la carrera de Enfermería de la UNLa, quienes desarrollan talleres vinculados al acceso a la salud en la casa comunitaria ubicada en el barrio porteño de Constitución.

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La actividad será coordinada por Lucía Manes, magíster en Salud Mental Comunitaria de la UNLa y primera trabajadora social del centro de prácticas mencionado en la convocatoria.

La presentación está prevista para este jueves 3 de septiembre a las 17, en el hall del edificio Carrica de la Universidad Nacional de Lanús.

Desde la organización señalaron que el encuentro será abierto al público y se desarrollará como parte de las propuestas de la Semana de la Salud Comunitaria.

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