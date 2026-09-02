Villa Centenario: denuncian que un adolescente de 13 años fue agredido a golpes por un adulto

El hecho ocurrió en Villa Centenario y quedó filmado.

La madre de un adolescente de 13 años denunció que su hijo fue agredido a golpes por un joven de 24 en Villa Centenario, en un violento episodio que quedó registrado en video y que ahora es investigado por la Justicia.

"Que se haga visible para que no vuelva a pegar a ningún menor sin ningún motivo", expresó la mujer en una publicación de Facebook en la que compartió las imágenes del hecho ocurrido el pasado lunes en Iparraguirre y Guernica, ante la presencia de varios testigos.

Según consta en la denuncia hecha por Rocio Cáceres, la causa fue caratulada como “lesiones leves”, y tramita en la UFI 11 de Lomas de Zamora, y de acuerdo con la versión de la parte damnificada, a víctima caminaba por la zona junto a su prima cuando un cruce de miradas habría desencadenado todo.

De acuerdo con el relato aportado sobre el episodio, el adolescente caminaba por la zona de Iparraguirre y Guernica cuando comenzó a ser seguido por un motociclista. Luego de una breve discusión, ambos iniciaron una pelea que terminó con el menor golpeado.

La madre de un adolescente de 13 años denunció que su hijo fue agredido a golpes por un joven de 24 en Villa Centenario.



Quedó registrado en video y ahora es investigado por la Justicia. pic.twitter.com/UQn26MZzv5 — Diario La Unión (@LaUnionDiario) September 2, 2026 El video de la agresión La secuencia fue registrada en video y permite observar parte del enfrentamiento ocurrido en la vía pública. Tras la denuncia, la Policía solicitó al Cuerpo Médico de Lanús que realizara la correspondiente certificación de lesiones al adolescente, quien figura formalmente en las actuaciones como víctima. "Mi hijo se está recuperando de los golpes, pero puede contar lo que pasó", expresó la denunciante al ser consultada por La Unión respecto al estado del menor.

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