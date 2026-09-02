Una influencer visitó Banfield y una perlita generó un debate sobre la historia del barrio

La influencer Marti Dallasta recorrió un sector de Banfield que destacó por sus casas, jardines y arquitectura. El video superó las 70.000 visualizaciones entre TikTok e Instagram, despertó el orgullo de los vecinos y también generó una discusión sobre el verdadero nombre y la historia del lugar.

"Zona Sur está infravalorada, es divino. ¡Aguante Banfield!", escribió la influencer que cuenta con más de 236.000 seguidores entre ambas plataformas, en una publicación que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Recorrió un rincón de Banfield Oeste ubicado a pocos metros de Hipólito Yrigoyen y quedó sorprendida por la arquitectura de sus casas, los jardines: "Encontras un barrio tranquilo que parece salido de un cuento".

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"Estamos hablando del Conurbano, Zona Sur", remarcó durante el video, mientras mostraba viviendas antiguas y modernas. "Miren lo que es esa casa, parece que estamos caminando por Europa", comentó. La publicación fue compartida tanto en TikTok como en Instagram y, entre ambas plataformas, alcanzó más de 70 mil visualizaciones.

Durante el recorrido Dellasta destacó la diversidad arquitectónica del barrio. Según contó, le llamó la atención que las construcciones modernas también conservaran una identidad particular. "Lo que me llama la atención es que, a pesar de que hay casas muy antiguas, las modernas también tienen una arquitectura divina. No es la típica casa moderna cuadrada. La gente le pone creatividad a la arquitectura, o sea, todas las casas tienen mucha onda".

El recorrido también incluyó una referencia a Julio Cortázar, en el video mostró la pluma y la placa que recuerdan al escritor, quien vivió durante su infancia en Banfield. "Vas caminando por este barrio y te encontrás con esta pluma, que resulta que acá vivió uno de los mejores escritores de Latinoamérica: Julio Cortázar, la buscas en Google Maps y te va a saltar y pensar que hay gente que no se anima a cruzar la General Paz", señaló.

El video superó las 70.000 visualizaciones entre TikTok e Instagram.

El orgullo de los vecinos

La publicación generó una gran cantidad de comentarios de vecinos que celebraron que se mostrara este rincón de Banfield y, en general, distintos puntos de la Zona Sur. "Mi barrio hermoso. También fuera del barrio tenés por Alem un mini barrio escondido que es hermoso", escribió una usuaria. "También está la casa de Sandro", agregó otra persona.

"Gracias por darlo a conocer", comentó un seguidor; mientras que otra usuaria agregó "Banfield, Temperley, Adrogué, casas bellísimas! ¡Nada que envidiar!".

El video también despertó recuerdos personales de la propia creadora de contenido, quien contó que durante su infancia solía recorrer esas calles para jugar: "Yo soy de zona Sur y cuando era chica veníamos acá a jugar ring raje", recordó.

"Gracias por darlo a conocer", comentó un seguidor.

La discusión por el nombre del barrio

Sin embargo, entre los comentarios también apareció un debate sobre la denominación usada en el video. Dallasta se refirió al lugar como "Barrio Inglés" y explicó su arquitectura a partir de la llegada de familias vinculadas al ferrocarril y la presencia británica en la zona.

Pero algunos usuarios señalaron que el sector mostrado no sería conocido históricamente con ese nombre. "Banfield es hermoso, pero si bien está lleno de casas inglesas, acá conocemos como 'Barrio Inglés' al que está en Temperley/Lomas cerca de la estación", escribió una usuaria.

Otro comentario fue más contundente: "Hola, sin ánimo de ofender, pero por favor dejemos de inventar barrios ingleses y desinformar para generar contenido. Ese barrio se llama Barrio Parque Martínez porque surge del loteo de la chacra de Sebastián Martínez". El mensaje también remarcó que el sector tendría una historia propia, vinculada a la antigua chacra de la familia Martínez, "Lomas de Zamora está llena de cosas británicas y tiene una enorme influencia inglesa, pero este es el Barrio Parque Martínez", sostuvo y agregó "pero este es el Barrio Parque Martínez y tampoco tiene nada que ver con el ferrocarril ni vivían los gerentes".

Otros vecinos coincidieron con la aclaración y señalaron: "La chica se equivoca, no hay Barrio Inglés en Banfield".