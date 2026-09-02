Se viene la segunda edición en Banfield del encuentro de fans de Harry Potter

Este domingo de 13 a 20 en la Plaza del Campeón de Banfield﻿.

La segunda edición de el "Encuentro de fans mágico" se realizará este domingo de 13 a 20 en la Plaza del Campeón de Banfield, en Maipú y Vergara, con entrada libre y gratuita para celebrar el universo de Harry Potter.

Durante la tarde inspirada en el mundo de J. K. Rowling, habrán tres bandas: Loserfulltime a las 14, Ballet Beaubattons a las 17 y cerrará Fatamorgana Rock a las 18. "Traé tu mate, tu outfit mágico y vení a pasar un domingo diferente lleno de arte, fanzines, coleccionismo y cultura pop", invitaron desde la organización.

La tarde estará inspirada en el mundo de J. K. Rowling. Lo más destacado de esta edición es una competencia de Quidditch, "van a poder jugar y participar en este juego tan popular en la saga de Harry Potter, que es el tipo baloncesto con las escobas", explicaron desde la organización. Para participar es necesario tener un atuendo que represente a una casa de Hogwarts, "lograr anotar para obtener la Snitch Dorada y ganá premios exclusivos". Además, habrá sorteos, juegos, shows, concurso de dibujo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Expocomics (@expo.comics) Este domingo de 13 a 20 en la Plaza del Campeón de Banfield. Banfield, sede de la ExpoComics ExpoComics ya realizó exitosas ediciones por ejemplo, la primera dedicada al encuentro de fans del mundo de Hogwarts fue en julio, también realizaron una especial de Star Wars, y vuelve a apostar por una propuesta cultural y recreativa destinada a toda la comunidad, con el objetivo de reunir a familias, cosplayers y amantes de la fantasía.

Además, habrá sorteos, juegos, shows, concurso de dibujo.

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