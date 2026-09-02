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2 de septiembre de 2026
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Lomas tendrá clubes de lectura para adolescentes: cómo anotarse

La propuesta gratuita del Municipio es para vecinos de 12 a 18 años, quienes recibirán libros para analizarlos de forma colectiva.

Adolescentes de Lomas van a descubrir nuevas historias.

Adolescentes de Lomas van a descubrir nuevas historias.

Los clubes de lectura transforman un hábito solitario en una experiencia social que fomenta el pensamiento crítico y el sentido de comunidad. Adolescentes de Lomas de Zamora podrán a sumar a encuentros impulsados por el Municipio para intercambiar ideas, descubrir nuevas historias y construir vínculos.

"Es una nueva propuesta gratuita del programa Lomas Lee en Comunidad para que adolescentes puedan encontrarse con los libros, compartir lecturas y conversar sobre las historias que van descubriendo. Durante el trayecto, los participantes van a leer tres libros en encuentros virtuales y presenciales", informaron desde la Secretaría de Educación.

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Los clubes de lectura estarán organizados en dos grupos: uno destinado a vecinos de entre 12 y 14 años, y otro para adolescentes de 15 a 18. Durante 13 encuentros de modalidad híbrida (presenciales y virtuales) van a leer tres libros para trabajarlos de forma colectiva.

El lunes 7 de septiembre, a las 17.30, se llevará a cabo la apertura de la cursada en el Palacio Municipal (Manuel Castro 220), donde además se entregarán los libros a los participantes. Los interesados en sumarse tienen que completar este formulario.

Entregaron 65 mil libros en escuelas de Lomas de Zamora

Con la premisa de que la lectura es una herramienta de inclusión, aprendizaje y encuentro, el Municipio entregó 65 mil libros en escuelas de Lomas.

Jardines de infantes, primarias y secundarias recibieron libros de diferentes autores y también incluyeron las colecciones de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia y el Ministerio de Ambiente.

El programa Lomas Lee en Comunidad cuenta además con una Biblioteca Móvil que recorre los barrios para que los chicos y chicas tengan jornadas de lectura y recreación en escuelas, instituciones y espacios públicos. Además, en cada evento que organiza el Municipio en plazas y parques hay stands de libros y sectores destinados a las lectura como carpas, mesas y sillas.

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