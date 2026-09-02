Lomas tendrá clubes de lectura para adolescentes: cómo anotarse

Los clubes de lectura transforman un hábito solitario en una experiencia social que fomenta el pensamiento crítico y el sentido de comunidad. Adolescentes de Lomas de Zamora podrán a sumar a encuentros impulsados por el Municipio para intercambiar ideas, descubrir nuevas historias y construir vínculos.

"Es una nueva propuesta gratuita del programa Lomas Lee en Comunidad para que adolescentes puedan encontrarse con los libros , compartir lecturas y conversar sobre las historias que van descubriendo. Durante el trayecto, los participantes van a leer tres libros en encuentros virtuales y presenciales", informaron desde la Secretaría de Educación .

Los clubes de lectura estarán organizados en dos grupos: uno destinado a vecinos de entre 12 y 14 años, y otro para adolescentes de 15 a 18. Durante 13 encuentros de modalidad híbrida (presenciales y virtuales) van a leer tres libros para trabajarlos de forma colectiva.

El lunes 7 de septiembre, a las 17.30, se llevará a cabo la apertura de la cursada en el Palacio Municipal (Manuel Castro 220) , donde además se entregarán los libros a los participantes. Los interesados en sumarse tienen que completar este formulario .

Entregaron 65 mil libros en escuelas de Lomas de Zamora

Con la premisa de que la lectura es una herramienta de inclusión, aprendizaje y encuentro, el Municipio entregó 65 mil libros en escuelas de Lomas.

Jardines de infantes, primarias y secundarias recibieron libros de diferentes autores y también incluyeron las colecciones de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia y el Ministerio de Ambiente.

El programa Lomas Lee en Comunidad cuenta además con una Biblioteca Móvil que recorre los barrios para que los chicos y chicas tengan jornadas de lectura y recreación en escuelas, instituciones y espacios públicos. Además, en cada evento que organiza el Municipio en plazas y parques hay stands de libros y sectores destinados a las lectura como carpas, mesas y sillas.