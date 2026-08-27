Las historias cotidianas de Lomas de Zamora: lanzan un nuevo concurso literario

El Concurso Literario "Mi Historia Cotidiana" tendrá una nueva edición en Lomas de Zamora para estimular la creatividad y la escritura en vecinos de diferentes edades.

"Es una propuesta para que todos los vecinos y vecinas se animen a contar algo propio, cercano y simple pero poderoso: un instante, una reflexión, un recuerdo o una escena que diga algo de vos y de tu mundo", expresó Hugo Bento, coordinador del área de Literatura del Municipio.

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Con temática libre, los participantes tendrán que escribir un relato breve (200 palabras como máximo) y acompañarlo con una foto que puede ser una selfie o imágenes de acontecimientos familiares, escolares, amistades, amores, mascotas, libros, bailes, deportes, viajes y solidaridad, entre otros. La historia, que puede ser real o ficticia, debe tener un título y ser escrita en Word A4 y con tipografía Times New Roman (tamaño 12).

"La integración entre foto y texto, la creatividad literaria y la originalidad del enfoque de los trabajos serán los aspectos más valorados a la hora de la elección de los trabajadores ganadores", indicó Bento.

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En el concurso podrán participar adolescentes y jóvenes de 12 a 21 años (Categoría A), y adultos en general (Categoría B), quienes tendrán tiempo hasta el 17 de septiembre para enviar sus relatos. Un jurado compuesto por tres personalidades del ámbito literario será el encargado de elegir a los ganadores que se darán a conocer en octubre.

En cada categoría, el primer puesto recibirá una notebook y el segundo y tercer lugar unos auriculares. Además, los miembros del jurado entregarán diplomas y menciones especiales a las obras destacadas.

Los vecinos tienen que mandar sus obras a [email protected] con la foto adjunta, el texto firmado con seudónimo e indicar en qué categoría participa. También hay que detallar los datos personales como nombre, edad, dirección, localidad, teléfono, DNI y en el asunto del mail deberán escribir: Concurso Literario Digital 2026.

También se pueden entregar personalmente de lunes a viernes, entre las 10 y las 17, en el Teatro del Municipio (Manuel Castro 262) o en los Centros Culturales El Ceibo de Banfield (Rincón 565), Darragueira de Banfield (Darragueira 275), Fiorito (Recondo 1466), San José (Caaguazú y Anchoris) y Club Cultural de Lomas (Piaggio 653).

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En la edición del año pasado, el Concurso Literario "Mi Historia Cotidiana" tuvo récord de participantes con un total de 393 trabajos presentados.

En el Salón Eva Perón del Municipio de Lomas se entregaron los premios y distinciones con la presencia del intendente Federico Otermín. En la Categoría de adolescentes y jóvenes ganaron Rodrigo Franco (primer premio), Estrella del Mar Sanguina (segundo premio) y Benjamín Ruiz (tercer premio).

Mientras que, en la categoría de adultos, el primer premio se lo llevó Silvia Frías, el segundo lugar fue para Ángel Durante y la tercera distinción se la quedó Mirta Dovidenko.