Promueven en Lomas el cuidado y la tenencia responsable de animales: las actividades

Siguen los encuentros por los animales en Lomas.

En Lomas de Zamora habrá nuevos encuentros y actividades impulsadas por el Municipio para promover el cuidado de los animales, fortalecer el acceso a la salud veterinaria y generar conciencia sobre la tenencia responsable.

Entre las calles Dorrego y Profesor Mariño, de Temperley, este viernes van a inaugurar un nuevo mural contra el maltrato animal que se sumará a los creados en Banfield, Lomas y Turdera. En la jornada, que se desarrollará de 11.30 a 14, los vecinos también podrán llevar a sus mascotas para que reciban la vacuna antirrábica, desparasitaciones, retiro de puntos post cirugías y la entrega de turnos para castraciones en el Hospital de Animales.

El último mural contra el maltrato animal lo hicieron en Banfield. Mientras que el lunes 31 de agosto, de 10 a 12, entregarán turnos para castraciones en el CGM Turdera que está sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen 11.537. Los vecinos tendrán que acercarse con el DNI (no hay que llevar al animal) y ahí les darán un número para la jornada de castración que se realizará el miércoles 2 de septiembre.

En los últimos meses se hicieron cientos de castraciones gratuitas en Lamadrid, Banfield, Santa Marta, Budge, Albertina, Temperley y Fiorito. La intervención brinda muchos beneficios como el aumento de la esperanza de vida, la prevención de enfermedades (tumores, infecciones, cáncer y quistes), se evita la sobrepoblación y las conductas no deseadas como peleas y fugas. Para llegar a cada vez más localidades e incrementar la atención, el Municipio incorporó un vehículo con quirófano, consultorios, camilla y bachas.

Un nuevo encuentro por los animales en Banfield La Plaza del Campeón de Banfield va a tener un nuevo Encuentro por los Animales en Comunidad con diferentes servicios gratuitos y actividades organizadas por el Municipio. La jornada se realizará el sábado 5 de septiembre, de 14.30 a 17.30, en el espacio ubicado entre las calles Vergara y Maipú. Los vecinos podrán llevar a sus perros y gatos para que reciban la vacunación antirrábica, desparasitaciones y reservar turnos para castraciones en el hospital. También habrá una feria de rescatistas y proteccionistas, actividades de difusión sobre adopciones conscientes y recepción de donaciones para animales rescatados.

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