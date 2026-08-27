Absolvieron al ex Gran Hermano Marcelo Corazza en la causa por corrupción de menores

Marcelo Corazza, exganador de Gran Hermano , quedó absuelto de la causa por abuso sexual infantil, corrupción de menores y trata de personas. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 consideró que los delitos imputados estaban prescriptos o no contaban con pruebas suficientes.

La decisión fue tomada por los jueces Javier Feliciano Ríos, Andrés Fabián Basso y Fernando Marcelo Machado Pelloni, quienes además ordenaron quitarle la tobillera electrónica que Marcelo Corazza llevaba desde su excarcelación en 2023.

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Mientras que el tribunal también levantó la prohibición de salida del país y el embargo de bienes que pesaban sobre el productor de televisión.

Durante la etapa previa al juicio oral, Marcelo Corazza negó enfáticamente las acusaciones en su contra. En declaraciones públicas, sostuvo: “Soy inocente”. Consultado sobre su estrategia, afirmó: “No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. Yo no me defendí nunca hasta ahora”.

El ex Gran Hermano expresó que su único objetivo era ser escuchado “donde me tengo que defender, que es en la Justicia”, y manifestó su deseo de que “termine todo este mal momento ya”.

La causa se originó a partir de la declaración de una víctima ante la PROTEX, lo que motivó la intervención de la justicia ordinaria y luego la federal. Los fiscales describieron que las conductas investigadas comenzaron en 1999 y continuaron hasta la actualidad, con una constante rotación de víctimas y victimarios, pero siempre bajo la misma modalidad.