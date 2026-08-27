Día de la Radio: el recuerdo del pionero lomense Carlos Rossi

En el Día de la Radio Argentina, Lomas de Zamora recuerda a Carlos Rossi , fundador de Radio Lomense (que luego sería Radio eLe 93.3) y una figura clave de la comunicación local.

La historia de Carlos Rossi vuelve a ocupar un lugar especial entre quienes hicieron y siguen haciendo radio en Lomas de Zamora. Su nombre quedó ligado al desarrollo de emisoras que marcaron una época y dieron espacio a nuevas voces del Conurbano.

Carlos Rossi había tenido una extensa carrera vinculada al peronismo y a la función pública. Durante la década del '70 fue secretario general de la Juventud Peronista de Lomas y luego ocupó distintos cargos, entre ellos el de concejal lomense.

También se desempeñó como funcionario nacional y fue jefe de campaña del expresidente Eduardo Duhalde. Sin embargo, para muchos vecinos y trabajadores de los medios, una parte fundamental de su legado está en la radio.

Fue muy querido por sus amigos y su familia.

El productor Daniel Dátola, quien trabajó junto a Rossi en Radio Lomense, lo definió como una figura decisiva para el crecimiento de las radios libres en el Conurbano y destacó el respaldo que brindaba a las distintas iniciativas que surgían dentro de la emisora.

Farid Gamón, otro de sus compañeros en Radio eLe 93.3, recordó su cercanía y la libertad con la que permitía desarrollar nuevos proyectos. En ese sentido, lo definió con una frase que resume el recuerdo de muchos: “Era un visionario, un maestro”.

A casi seis años de su partida, Carlos Rossi sigue presente en la memoria de quienes compartieron con él la pasión por la política y la comunicación. En este Día de la Radio, su historia vuelve a poner en valor a uno de los hombres que ayudó a construir una identidad propia para el aire de Lomas de Zamora.