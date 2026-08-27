Una profesora de danzas de Cañuelas fue estafada por más de $7 millones

Una profesora de danzas de Cañuelas denunció una estafa virtual por unos $7,2 millones luego de ser engañada por un hombre que fingió querer inscribir a su nieta en una escuela local. El hecho ocurrió el jueves 20 de agosto y derivó en una denuncia penal ante la Comisaría 1.ª.

El episodio comenzó el jueves 20 de agosto, después del mediodía, cuando un hombre que se presentó como Alberto Funes se comunicó por WhatsApp con la institución. Según informó InfoCañuelas , dijo que quería regalarle clases de danza a su nieta.

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El supuesto cliente acordó abonar $38.500 correspondientes al arancel de septiembre. Sin embargo, horas después envió un comprobante apócrifo en el que figuraba una transferencia de $3.850.000 y aseguró que había cometido un error.

En paralelo, la profesora recibió un llamado de una persona que se hizo pasar por empleado de Mercado Pago. El falso agente le indicó que debía devolver el dinero de inmediato y la fue guiando para realizar distintas operaciones dentro de la aplicación.

La docente transfirió primero $2.289.000, que era el dinero disponible en su cuenta, a un CUIT que, según la denuncia citada por el medio de Cañuelas, corresponde a Horacio Omar Pedriel.

Luego, siguiendo las instrucciones del estafador, solicitó créditos para completar el supuesto monto que debía devolver. De esa manera, los delincuentes consiguieron apropiarse de otros $5 millones.

Como consecuencia, la profesora quedó sin el dinero que tenía depositado y con compromisos financieros que superan los $5 millones.

Denuncia en Cañuelas

La víctima realizó la denuncia penal ese mismo jueves en la Comisaría 1.ª de Cañuelas y aguarda una intervención de la Fiscalía para intentar recuperar el dinero y avanzar en la investigación.

En declaraciones a InfoCañuelas, la profesora manifestó su preocupación por la situación y reclamó una respuesta de Mercado Pago. También señaló que busca hacer público el caso porque, según explicó, no consiguió comunicarse con una persona de la plataforma.