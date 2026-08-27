Banfield le ganó tres partidos a River en el Florencio Sola en los últimos ¡18 años!

La última victoria de Banfield ante River en el Florencio Sola fue en el 2021.

Las estadísticas previas a los duelos de alta intensidad suelen arrojar datos que exponen realidades complejas. En la antesala de un nuevo compromiso sale a la luz un registro que preocupa a los hinchas de Banfield : en los últimos 18 años, el Taladro sólo pudo derrotar a River en tres ocasiones jugando en el Florencio Sola .

Aquel mito del "Lencho" Sola como un terreno inexpugnable para los cinco grandes del fútbol argentino parece haber tambaleado cuando de la banda roja se trata. A pesar de albergar encuentros sumamente vibrantes, con polémicas y planteos sumamente tácticos, la efectividad de los de Núñez en territorio banfileño se ha transformado en una constante difícil de torcer.

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Históricamente para Banfield siempre fue difícil vencer a River , ya que en el historial general jugaron 103 partidos con 55 triunfos del Millonario, 21 victorias del Taladro y 27 empates.

Para dimensionar la vigencia de la racha, es necesario repasar las únicas tres ocasiones en las que Banfield logró dejar los tres puntos en casa frente a River en este período de tiempo.

En el Apertura 2008 Banfield le ganó a River por 2 a 1 con goles de Santiago Raymonda y Nicolás Santiago Bertolo, mientras que Radamel Falcao García anotó para el Millonario. Un equipo sólido del Taladro dio vuelta un duro cotejo para empezar a perfilar lo que en años posteriores se asentaría como una base sumamente competitiva.

Un año más tarde, en el glorioso Apertura 2009, Banfield se imponía sobre River por 2 a 0 con goles de Santiago Silva y Sebastián Fernández. En el torneo que coronaría al Taladro con el histórico primer título de su historia bajo el mando de Julio César Falcioni, el Taladro sometió a un River deslucido con un planteo defensivo perfecto y pegando en los momentos justos del partido.

Por su parte, la última victoria de Banfield sobre River en el Florencio Sola fue por la Copa de la Liga de 2021 cuando el Taladro derrotó al Millonario por 1 a 0 con gol de Juan Pablo Álvarez.

River festejando ante Banfield en el Florencio Sola.

La racha adversa que Banfield pretende cortar ante River

Fuera de estos tres partidos, el historial reciente en Peña y Arenales se tiñó casi por completo de empates batallados y victorias visitantes. El poderío ofensivo y la jerarquía individual de River terminaron imponiéndose en la gran mayoría de las visitas al sur bonaerense, rompiendo esa habitual atmósfera de paridad que caracteriza al fútbol local.

La estadística no miente y expone una realidad ineludible: para Banfield, ganarle a River en casa se ha transformado en una auténtica anomalía moderna. El próximo enfrentamiento en el Florencio Sola demandará del Taladro un partido perfecto si quiere derribar el peso de 18 años de estadísticas esquivas y volver a regalarle una alegría mayúscula a su gente.

Luego del último triunfo en 2021, Banfield acumula 3 derrotas y 1 empate ante River en el Florencio Sola. Este domingo buscará romper la racha adversa y festejar con su gente.