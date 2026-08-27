Estrenos de cine: el Coyote y el Correcaminos vuelven a la pantalla grande

Los estrenos de cine de esta semana llegan con la animación de “Coyote vs. Acme”, el regreso de “Harry Potter y la Piedra Filosofal” a 25 años de llegada a las salas, y variadas películas, que incluyen títulos de comedia, terror y thiller.

Síntesis : después de décadas fallando en atrapar al Correcaminos, el Coyote decide hacer lo impensado: demandar a ACME, la compañía responsable de todos los productos defectuosos que arruinaron sus planes. En el juicio más absurdo de la historia, la comedia y la animación se mezclan en una batalla legal que podría cambiar el destino del desierto… para siempre. (Animación).

Otros estrenos de cine

La guerra de los últimos

Director: Ridley Scott.

Elenco: Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley. Guy Pearce, Benedict Wong, Allison Janney.

Síntesis: ambientada en un mundo donde la supervivencia es un instinto, pero la humanidad es una elección. Hig, un joven piloto que, junto a Bangley, un militar experto en supervivencia, ha construido un refugio eficiente pero aislado en un despiadado mundo postapocalíptico. (Thriller, Estados Unidos).

Sólo por una noche

Director: Will Gluck.

Elenco: Monica Barbaro, Callum Turner, Maya Hawke, Julia Fox.

Síntesis: Owen, recién dejado por su pareja, y Allie, una romántica esperanzada, podrían ser los únicos solteros en la ciudad que buscan algo más que un encuentro casual. (Comedia, Estados Unidos)

Impacto mortal

Director: Renny Harlin.

Elenco: Aaron Eckhart, Ben Kingsley.

Síntesis: un vuelo de Los Ángeles a Shanghái sufre una falla catastrófica y termina en un aterrizaje forzoso en medio del océano. Los sobrevivientes quedan atrapados entre los restos del avión, mientras una manada de tiburones, atraída por el caos, comienza a rodearlos. (Terror, Estados Unidos).

Harry Potter y la Piedra Filosofal

Director: Chris Columbus.

Elenco: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint.

Síntesis: reestreno por su 25º Aniversario. Harry Potter tiene 10 años, es huérfano de padre y madre y vive con sus tíos Petunia y Vernon y su malcriado y insoportable primo: Dudley. Pero la suerte de Harry da un vuelco espectacular cuando al cumplir los 11 años recibe una carta anunciándole que tiene una vacante en un colegio de magia y hechicería. (Fantasía, Reino Unido).