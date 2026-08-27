Las medidas de Axel Kicillof ante la llegada del "Súper Niño" con lluvias intensas en la Provincia.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, presentó un plan de prevención y mitigación ante la posibilidad del arribo del fenómeno "Súper Niño" hacia el final de la primavera y el comienzo del verano.

Según informó la Provincia, las distintas políticas previstas representan una inversión superior a los $2,3 billones e incluyen acciones coordinadas con los 135 municipios bonaerenses.

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La presentación fue encabezada por el gobernador Axel Kicillof en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto a los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; de Seguridad, Javier Alonso; y de Ambiente, Daniela Vilar.

“Hace tiempo que venimos trabajando para reforzar la prevención ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño muy fuerte: por eso resolvimos crear una mesa interministerial que permita coordinar todas las áreas de la Provincia y mantener un vínculo directo con los 135 municipios”, afirmó Kicillof.

El mandatario sostuvo que el objetivo es preparar planes de contingencia ante un escenario en el que podrían registrarse “precipitaciones mucho más intensas que las habituales”.

Una mesa interministerial para coordinar con los 135 municipios

Como parte del plan, la Provincia anunció la creación de una mesa interministerial integrada por los ministerios de Gobierno, Ambiente, Infraestructura y Servicios Públicos, Seguridad, Desarrollo de la Comunidad, Desarrollo Agrario, Hábitat y Desarrollo Urbano, Salud y Economía.

También participarán organismos y áreas como el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), la Autoridad del Agua (ADA), la Dirección de Vialidad y ABSA.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, señaló que la inversión de los distintos organismos provinciales destinada a responder a los posibles efectos del fenómeno alcanza los $2,3 billones.

Además, indicó que su cartera desarrolla trabajos de destronque y dragado en las islas del Delta con el objetivo de reducir el impacto de posibles inundaciones y mantener el tránsito de las lanchas.

La Provincia estima un 90% de posibilidad de un evento muy fuerte

La ministra de Ambiente, Daniela Vilar, señaló que, de acuerdo con estudios científicos, existe “un 90%” de posibilidad de que se produzca un evento de fuerte intensidad hacia finales de la primavera y comienzos del verano. “Estamos haciendo un seguimiento semanal de las lluvias y de los niveles de las cuencas porque la gestión del riesgo tiene que estar basada en la prevención”, explicó.

Según detalló Vilar, la Provincia trabaja con los municipios en diagnósticos territoriales, sistemas de alerta temprana y preparación comunitaria. También prevé sumar estaciones meteorológicas y entregar pluviómetros y otros elementos destinados a mejorar la capacidad de anticipación y respuesta de los distritos.

Por su parte, Katopodis informó que se desarrollan trabajos hidráulicos acordados con los municipios y que se creó un visor provincial de estaciones meteorológicas para que los gobiernos locales puedan consultar en tiempo real la situación de cada zona.

Equipamiento para emergencias y monitoreo

El ministro de Seguridad, Javier Alonso, indicó que se llevan adelante alertas tempranas, monitoreos permanentes, guardias de servicios y asesoramiento a los distritos.

Además, precisó que la Provincia cuenta con un comando unificado del sistema de bomberos y de las fuerzas provinciales. Según detalló, el equipamiento disponible incluye 11 helicópteros, 427 embarcaciones de rescate acuático, 543 móviles de emergencia y una flota propia de drones para relevamiento rural.