El arquero de Los Andes, entre los mejores de la Primera Nacional: los impactantes números de Sebastián López

Sebastián López, un pilar en Los Andes.

Sebastián López es uno de los mejores arqueros que tiene la Primera Nacional y los números que cosechó a lo largo de la temporada así lo demuestran. El "1" de Los Andes aparece entre los mejores en dos facetas clave de su puesto y eso lo coloca como uno de los más destacados del campeonato.

A sus 40 años, el experimentado arquero atraviesa un gran momento en su carrera y con destacadas actuaciones, entre ellas la última ante Chaco For Ever, se consolidó como un pilar del Milrayitas y uno de los de mejor rendimiento en la segunda categoría, ya que se ubica dentro de los mejores cinco en vallas invictas y en menor cantidad de goles recibidos.

Los destacados números de Sebastián López López recibió 14 goles en 23 partidos en lo que va del campeonato y hasta el momento tiene el tercer mejor promedio de gol con 0,61, sólo por debajo del arquero de Joaquín Bigo de Tristán Suárez (15 goles en 25 partidos) y Federico Cosentino de Gimnasia y Tiro de Salta (9 goles en 15 encuentros).

También se destaca en cuanto a imbatibilidad. El arquero de Los Andes es uno de los que más vallas invictas suma en la temporada, ya que mantuvo su arco en cero en 13 de los 23 partidos que jugó. O sea que, hasta el momento, no recibió goles en más de la mitad de los encuentros que disputó.

Estos números colocan a López como uno de los arqueros con mejor rendimiento en la temporada y sigue siendo uno de los más destacados del año a pesar de los siete goles que recibió en los últimos cuatro partidos. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FM en Ascenso (@fmenascenso) En más, si no hubiera sido por este pequeño bache que tuvo el equipo con la derrotas ante Central Norte (0-1), Ferro (1-2), Temperley (0-3) y Chaco For Ever (0-1), los números del experimentado serían mejores y hasta lideraría ambas tablas. Los Andes tiene a uno de los mejores arqueros del torneo: así es el "Top Five" VALLAS INVICTAS Joaquín Bigo (Tristán Suárez): 16 partidos (sobre 25 encuentros)

Bruno Galván (Almirante Brown): 15 partidos (sobre 26 encuentros)

Mayco Bergia (Atlético de Rafaela): 15 partidos (sobre 26 encuentros)

Sebastián López (Los Andes): 13 partidos (sobre 23 encuentros)

Agustín Rufinetti (Ciudad Bolívar): 12 ( sobre 26 enuentros) MENOS GOLES RECIBIDOS Joaquín Bigo (Tristán Suárez): 13 goles en 25 partidos

Federico Cosentino (Gimnasia y Tiro): 9 goles en 15 partidos

Sebastián López (Los Andes): 14 goles en 23 partidos

Bruno Galván (Almirante Brown): 16 goles en 26 partidos

Ezequiel Mastrolía (Temperley): 13 goles en 21 partidos.

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