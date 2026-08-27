Acompañan a las familias de Lomas con la entrega de cunas y ajuares

En Lomas de Zamora , este año ya entregaron más de 360 cunas y ajuares a las madres de bebés recién nacidos . La iniciativa del Municipio busca fortalecer los cuidados durante los primeros meses de vida, promover el vínculo con el sistema de salud y acompañar a las familias en una etapa fundamental.

En los últimos días, desde la Secretaría de Salud visitaron los hogares de las mamás que tuvieron hijos en el Hospital Gandulfo para entregarles el kit de crianza compuesto por un catre, ajuar, colchón, bolso para catre y cambiador. También les dieron información sobre los lugares en los que pueden recibir atención médica.

Las cunitas que reciben las vecinas están confeccionadas por emprendedores que son convocados por el Municipio para impulsar el trabajo y la producción a nivel local.

En Lomas también ofrecen clases de matronatación compuestas por diferentes ejercicios para que los bebés de entre 3 y 24 meses tengan sus primeros contactos con el agua, aprendan a moverse y refuercen los vínculos. Los encuentros se realizan los sábados, de 10 a 11 y de 11 a 12, en el natatorio del Parque de Lomas y para anotarse hay que entrar a la web del Municipio .

Salud: encuentro especial para embarazadas, puérperas y familias

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Humana, el Municipio realizó un encuentro especial para embarazadas, puérperas y familias en el Hospital de Diagnóstico Inmediato de Banfield.

Las profesionales de salud brindaron información detallada sobre las etapas del embarazo, parto y puerperio junto con las pautas para tener hábitos de autocuidado, identificar los signos de alarma y síntomas que ameritan la consulta médica.

"En nuestros encuentros siempre nos enfocamos en el trabajo corporal, conocer los cambios que se aproximan a la fecha probable de parto, cuáles son las pautas de alarma para ir a la guardia, trabajo de parto, ley de parto respetado, cuidados del recién nacido y todo lo relacionado a la crianza como la importancia de la alimentación, el amamantamiento y el sueño seguro", detallaron.