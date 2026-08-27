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27 de agosto de 2026
¿Qué onda?

Por qué está todo mal entre Paula Chaves y Mery del Cerro

Revelaron que Paula Chaves y Mery del Cerro están distanciadas luego de muchos años de amistad. La esposa de Pedro Alfonso dio su versión.

Paula Chaves y Mery del Cerro, ¿distanciadas?
Paula Chaves y Mery del Cerro, ¿distanciadas?

Paula Chaves y Mery del Cerro estarían distanciadas, después de años de una amistad que comenzó cuando ambas participaron en Super M. Recientemente, sus hijas cumplieron años el mismo día y sorprendió que no hayan intercambio mensajes en las redes sociales.

"Hubo algo en el devenir de lo que se convirtió Paula, su divismo en el último tiempo. A María hay muchas actitudes de ella que no le gustaron y hay algo que tiene que ver con Zaira Nara en el medio", contó Pepe Ochoa en LAM sobre el conflicto entre las dos amigas.

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"Está todo podrido, no va a haber vuelta atrás. María prefiere otro tipo de amistades y tener otro tipo de vínculo, uno más real", reveló Pepe Ochoa sobre el distanciamiento.

Mientras que Ángel de Brito recordó que Paula Chaves también se había distanciado, por motivos muy distintos, de Zaira Nara y Ximena Capristo.

Qué dijo Paula Chaves sobre el distanciamiento de María del Cerro

En medio del debate en LAM, la propia Paula Chaves se comunicó con Ángel de Brito para dar su versión de este supuesto conflicto con Mery del Cerro.

"No me peleé, ¿qué dicen?", expresó la modelo y conductora. Pepe Ochoa defendió su información y ella le respondió tajante: "Bueno, un beso".

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