La pregunta de Paula Chaves a dejó mudo a Pedro Alfonso

Después de que Vero Lozano y Leo Montero tomaran la conducción de Sería Increíble por unos días, le llegó el turno a Paula Chaves y Pedro Alfonso para ponerse al frente del ciclo de Olga . En total confianza, se dio un picante momento.

La popular pareja protagonizó uno de los momentos más comentados a partir a una picante y desopilante serie de preguntas y respuestas.

Paula Chaves arrancó con una pregunta filosa que tomó completamente desprevenido al actor oriundo de José Mármol. "Empiezo yo: ¿Con cuántas bailarinas de ShowMatch estuviste?", disparó la modelo a su esposo y padre de sus tres hijos.

Pedro Alfonso quedó sorprendido y se quedó mudo, mientras que quedó visiblemente nervioso ante la filosa pregunta de su esposa. Además, se cae de maduro que la modelo tenía información que no quiso develar, incluso el romance entre ambos comenzó en el certamen.

Mientras que Eial moldavsky y Toto Kirzner, quienes comparten el ciclo con ellos intentaron salvar la incómoda situación. "Lo bueno es que empezamos tranquilos", "Hasta acá llegamos", "Tranquilisimo todo", lanzaron entre risas y sumándose al clima de tensión que se generó.

La respuesta de Pedro Alfonso se hizo esperar

Pedro Alfonso optó por sonreír y dejar pasar el momento, aunque su expresión dejó en evidencia que la pregunta de Paula Chaves lo había tomado completamente por sorpresa.

Finalmente, el actor dijo que mantuvo encuentros con dos bailarinas y optó por no revelar los nombres. Luego la siguieron con otras picantes preguntas.