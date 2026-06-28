domingo 28 de junio de 2026
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28 de junio de 2026
Dos sureños.

Qué estarán haciendo juntos Pedro Alfonso y Martín Bossi

Pedro Alfonso reemplazará a un consagrado actor y pasará a compartir una exitosa obra de teatro con el lomense Martín Bossi.

Pedro Alfonso y Martín Bossi, juntos.&nbsp;

Pedro Alfonso y Martín Bossi, juntos. 

Pedro Alfonso se instaló como un gran comediante y ahora le llega la oportunidad de saltar a uno de los éxitos del teatro. El artista de José Mármol estará compartiendo el elenco de “La cena de los tontos”, con el lomense Martín Bossi y Laurita Fernández.

La exitosa comedia dirigida por Marcos Carnevale también tiene en el elenco junto a Esteban Prol y Guillermo Arengo. Entre el 1 y el 14 de julio, Pedro Alfonso se sumará al elenco en reemplazo de Gustavo Bermúdez.

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Tras posicionarse como la obra más vista del país en 2025, regresó a la cartelera porteña para continuar una temporada récord en el Teatro Astral.

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Pedro Alfonso y Martin Bossi, juntos.

Pedro Alfonso y Martin Bossi, juntos.

Cómo es esta exitosa obra de teatro

En la obra de teatro, Un grupo de amigos organiza cenas semanales donde cada uno lleva como invitado a alguien que consideran un “tonto” para burlarse de él.

Sin embargo, los planes de Pablo Barrantes, uno de los participantes, se desmoronan cuando invita a Francisco Pignon, un hombre ingenuo pero encantador que termina desatando una serie de hilarantes y desafortunados eventos que transforman la vida de todos. La obra expone, con un humor ácido, el egoísmo humano y la verdadera definición de quién es el “tonto”.

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