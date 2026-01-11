Por qué está todo mal entre Gustavo Conti y Pedro Alfonso

Días después de que Pedro Alfonso sorprendiera al asegurar en Intrusos que volvería a trabajar con Gustavo Conti, el conflicto recrudeció.

Ximena Capristo fue lapidaria con Pedro y ventiló su versión más dura sobre el vínculo roto entre ambos actores. La ex Gran hermano desmintió que el problema haya sido estrictamente laboral.

“Gus con ellos se llevó súper bien y tenían un lindo equipo de trabajo”, comenzó aclarando sobre el vínculo de su esposo con Pedro Alfonso y Paula Chaves.

“Creo que él va a estar siempre agradecido a Gus porque le enseñó a leer el libreto. Pedro no sabía si se leía la columna de la izquierda o de la derecha”, lanzó.

Y agregó que tanto ella como Conti llegaban con muchos años de recorrido en teatro, algo que habría sido clave en la formación del productor.

“Gus le enseñó mucho de lo que él muestra arriba del escenario y del público que lo sigue acompañando. Gus le enseñó de cero, el pibe no sabía nada”, afirmó.

En ese sentido, Capristo sostuvo que el enojo de Conti nunca estuvo relacionado con el hecho de no haber sido convocado nuevamente para una temporada de teatro.

“Gus nunca estuvo enojado porque Pedro no lo volvió a llamar para otra temporada, sino por las formas, por cómo se comportaron con él”, explicó. Para ella, el problema fue humano y afectivo: una amistad que, según remarcó, no recibió la "devolución" que merecía.

“Yo no trabajaría con Pedro ni en pedo, no lo hice ni lo haría”, sentenció. Y cerró con una frase que resume su postura: “Gus se merecía otra devolución de parte de Pedro, porque él lo quería muchísimo”.