Lo detuvieron por intento de secuestro en Ingeniero Budge, pero dijo que sólo quiso robar

Un hombre fue detenido por el intento de secuestro de una joven en la localidad de Ingeniero Budge . El sujeto aseguró que no quería raptarla y que sólo tuvo intención de robarle.

El dramática episodio ocurrió en el cruce de la calle San Martín y el Pasaje Néstor Kirchner . Una joven estaba en la vereda cuando una Renault Kangoo gris frenó bruscamente a metros de ella. Del vehículo bajó un hombre que la sujetó con fuerza e intentó arrastrarla hacia la camioneta.

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La víctima se resistió con todas sus fuerzas y pudo zafarse justo antes de que la subieran a la Kangoo por la puerta del acompañante. El conductor aceleró y escapó, mientras la joven se levantó con algunos golpes. Toda la secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad.

La joven logró zafarse justo antes de que la subiera a la camioneta en Budge.

La filmación fue clave para llevar adelante de la investigación e identificar tanto al sospechoso como a la camioneta utilizada. La DDI de Lomas de Zamora analizó la pista hasta dar con el agresor.

El delincuente dio una llamativa declaración tras su detención. Aseguró que su idea no era secuestrar a la adolescente y dijo que solamente quería robarle. De hecho, sostuvo que el forcejo se produjo porque la chica se resistió.

Por otro lado, se supo que la joven no vivía en este barrio, sino que había ido a visitar a su novio al barrio OIimpo. La Justicia continúa investigando al detenido e intenta determinar si está vinculado a otros hechos similares que ocurrieron en la zona sur del Conurbano en las últimas semanas.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que abrió una investigación por “averiguación de ilícito”. En principio, se habría descartado la hipótesis del secuestro y todo apunta a un intento de robo, según informaron fuentes del caso a La Unión.