Intentó secuestrar a cuatro mujeres en zona Sur y terminó detenido

Un hombre que intentó secuestrar a cuatro mujeres en la misma noche fue detenido tras una investigación de la Justicia de Lomas de Zamora . Los ataques ocurrieron en un rango de pocas cuadras.

Los vecinos de Ezeiza vivieron una noche de terror luego de que un delincuente desatara una verdadera cacería de mujeres en horas de la noche. El modus operandi era siempre el mismo: se acercaba encapuchado a las víctimas mientras caminaban por la calle o esperando el colectivo, las abordaba violentamente e intentaba meterlas por la fuerza adentro de un auto .

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Hubo cuatro ataques en total, en cercanías a la autopista Ezeiza-Cañuelas. Afortunadamente, todas las mujeres lograron zafarse del agresor y fueron asistidas por vecinos de la zona, quienes escucharon los gritos pidiendo auxilio. El secuestrador, vestido con un abrigo color beige, siempre pudo escapar.

Tras la denuncia de las víctimas, la investigación quedó en manos del fiscal Sergio Mola, de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, quien encomendó distintas diligencias para atrapar al sujeto.

El cruzamiento de datos de las patentes y las descripciones de las denunciantes fue clave. Después del último intento de secuestro, la descripción del vehículo utilizado fue recibida por el centro de monitoreo de Ezeiza. De esa manera, no pasó mucho tiempo hasta que la Policía Bonaerense detectó el paso del auto del secuestrador.

El supuesto agresor fue rodeado, reducido y arrestado. Al revisar el vehículo, encontraron capuchas, precintos plásticos y otros elementos utilizados para inmovilizar a las víctimas. Tanto el detenido como el material incautado quedaron a disposición de la Justicia de Lomas de Zamora.