Budge: escapaba a toda velocidad, chocó una casa y lo detuvieron cuando intentaba huir por los techos

Una persecución a toda velocidad por los alrededores de la feria de La Salada, en Ingeniero Budge , terminó con la detención de un delincuente, tras chocar contra una vivienda e intentar escapar por los techos del barrio.

Fuentes policiales informaron que el protagonista del intento de fuga es un hombre de 31 años que manejaba un Renault Kwid naranja sin patentes que resultó ser robado.

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Todo comenzó cuando efectivos de civil de la SubDDI de Lomas de Zamora detectaron el vehículo en la intersección de Bruno Tavano y Campana. Al darle la voz de alto, el conductor aceleró a fondo y escapó por las arterias internas que rodean el predio ferial de Punta Mogotes.

Acorralado por los móviles policiales, el conductor perdió el control del vehículo y lo abandonó en movimiento . El Kwid continuó por inercia e impactó violentamente contra el frente de una vivienda del barrio.

Sin rendirse, el sospechoso saltó hacia los techos de las casas linderas y comenzó a correr por las alturas, generando momentos de tensión entre los vecinos del barrio.

Persecución y arresto en Lomas de Zamora

La SubDDI montó de inmediato un cerco perimetral en toda la manzana y siguió al fugitivo paso a paso por los techos hasta darle alcance en la vía pública y reducirlo.

Al inspeccionar el Kwid, los peritos confirmaron mediante el grabado de los cristales que el vehículo había sido robado un día antes en Luis Guillón.

La causa quedó a cargo de la fiscal Silvina Estévez, de la UFI 4 de Lomas de Zamora, quien imputó al detenido por encubrimiento y hallazgo automotor. Los investigadores sospechan además que podría ser el autor del robo del vehículo.