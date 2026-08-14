La doble carrera de un atleta de Lomas de Zamora en los Juegos Panamericanos Universitarios

Con apenas 19 años y un futuro enorme por delante, Walter Ferreyra ya sabe lo que es defender la camiseta celeste y blanca representando a Lomas de Zamora. El joven oriundo de Burzaco (nacido el 10 de diciembre de 2006) formó parte de la Selección Argentina de Vóley.

Los Juegos Panamericanos Universitarios se disputaron en Lima, Perú, entre el 22 de julio y el 2 de agosto. Allí, el combinado nacional —integrado por jóvenes promesas de distintas universidades de Buenos Aires— finalizó en el quinto puesto de la competencia.

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Para Walter Ferreyra , el torneo representó un hito muy especial, ya que fue el único representante de su localidad y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), donde actualmente cursa sus estudios para ser Despachante de Aduana bajo el programa de "Doble Carrera", que permite combinar la formación académica con el deporte de alto rendimiento.

"Fue un orgullo gigante representar a la Selección Argentina en los Juegos Panamericanos Universitarios, es un deporte que yo amo", expresó Walter en diálogo con Diario La Unión . "En Perú nos trataron muy bien. Todos teníamos la ilusión de ir a ganar y poner a Argentina en lo más alto", agregó.

El torneo continental midió a la Argentina contra potencias de la región. "Jugamos contra selecciones muy fuertes como Brasil, Chile, Perú y Colombia; fue una experiencia inolvidable. Además, los intercambios culturales que se van haciendo son impresionantes", destacó sobre la convivencia con atletas de todo el continente.

La Selección Argentina de Vóley en los Juegos Panamericanos Universitarios.

De las pistas de folclore al vóley de alta competencia

El camino de Walter Ferreyra en el vóley comenzó de manera inesperada. Antes de descubrir su pasión por la red, se dedicaba activamente al folclore. Sin embargo, el aislamiento por la pandemia marcó un quiebre en su vida: empezó a entrenar vóley en el Polideportivo Diego Armando Maradona de Almirante Brown. Su evolución fue meteórica: entre 2023 y 2025 vistió la camiseta de San Lorenzo de Almagro y, en este 2026, defiende los colores del Club Atlético Lanús en la segunda división.

En este crecimiento, el sostén afectivo fue la clave para dar el salto internacional. "La familia juega un papel muy importante para mi carrera, estoy muy orgulloso de la familia que tengo. Mi madre y mi padre me acompañaron hasta Perú; siempre me apoyaron desde que arranqué en el vóley", reconoció con gratitud.

Walter Ferreyra y su ilusión representando a la Selección Argentina.

El futuro: la doble carrera y el sueño del exterior

A punto de cumplir los 20 años en diciembre, Walter Ferreyra tiene muy claros sus horizontes y el valor de no descuidar los libros por la pelota. "Mis objetivos son los de afirmarme en la doble carrera: despachante de aduana y el vóley", aseguró con madurez.

Mirando hacia adelante, el joven de Burzaco no se pone techos y proyecta su carrera a gran escala, dejando un mensaje de resiliencia para otros jóvenes deportistas: "Me gustaría jugar en el exterior. Uno nunca tiene que rendirse, no hay que bajar los brazos y hay que seguir creciendo como jugador, desarrollarme como persona y ser alguien completo en su totalidad".