La insólita respuesta de Martita Fort a Mario Pergolini: "Qué pregunta pelotuda"

Martita Fort protagonizó un desopilante momento al hablar de su papá, Ricardo Fort, durante la entrevista que concedió en su visita a Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini en El Trece, que terminó con un picante intervención de la joven.
Martita Fort fue entrevistada por Mario Pergolini y se refirió al recuerdo que mantiene de su papá, Ricardo Fort, fallecido en 2013, con una picante respuesta.
Martita Fort protagonizó un desopilante momento al hablar de su papá, Ricardo Fort, durante la entrevista que concedió en su visita a Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini en El Trece, que terminó con un picante intervención de la joven.
Mario Pergolini le consultó si extrañaba a su papá y la joven respondió sin vueltas y con total espontaneidad: "Qué pregunta pelotuda". La insólita salida generó carcajadas en el estudio y, de esta forma dio a entender que era obvia la respuesta.
Al margen de ese momento jocoso, la influencer fue consultada sobre el recuerdo que tiene su papa y también terminó compartiendo una profunda reflexión sobre la manera en que mantiene presente en cada momento de su vida.
“Yo lo extraño, pero al mismo tiempo me siento protegida por él. Siento que es mi guía. Está ausente porque no ves el cuerpo, pero lo siento presente. La energía está y me guía mucho”, sentenció Martita Fort sobre su papá.
Ricardo Fort falleció con solo 45 años el 25 de noviembre 2013. La partida del mediático se produjo Martita Fort y su hermano Felipe eran muy chicos y tenían apenas 9 años.
Durante la entrevista con Mario Pergolini, Martita Fort también explicó por qué disfruta participar de programas de televisión y mostrarse públicamente.
“Me gusta estar en estos espacios, producirme y estar en la tele porque me gusta seguir el legado. Que digan, ‘está en la tele la hija de Ricardo Fort’, ¿me entendés?”, comentó.
También sostuvo que le agrada que sus apariciones funcionen como una manera de mantener presente la figura de su papá, mientras hace su propio camino.