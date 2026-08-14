Del recuerdo familiar a la Universidad Nacional de Lomas: crearon el carro almacén de la Facultad de Agrarias

La Facultad de Agrarias de la UNLZ inauguró un carro de feria para vender productos propios.

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora ( UNLZ ) inauguró el Carro Almacén Agrarias "Don Nino", un punto de venta destinado a comercializar productos elaborados en la institución y "fortalecer la vinculación entre producción, enseñanza y comunidad universitaria", detallaron desde la pagina oficial.

El espacio funciona en un antiguo carro de feria donado por la familia Milicia que fue restaurado y reacondicionado con los colores de la facultad y se ofrecen productos provenientes del campo experimental y de los distintos módulos productivos de Agrarias, como miel, flores, leña, etc.

La iniciativa surgió a partir de la necesidad de contar con un espacio que permitiera "un punto de venta para ordenar y sistematizar los productos que se logran en el campo experimental, los módulos de producción avícola, el módulo de cabras y así generar un punto de venta donde administrativamente estuviera ordenado", especificó el encargado del proyecto, Ingeniero agrónomo Roberto Jordan .

“Después de mucho tiempo, hoy este carro vuelve a nacer, vuelve a estar con los colores de mi querida Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y vuelve a tomar vida como un almacén, como un punto de venta”, expresó el docente de la institución Víctor Milicia en un video publicado por la Facultad.

La inauguración tuvo lugar en una fecha particularmente significativa para Milicia, ya que coincidió con el aniversario de la partida física de su padre. Y el carro tiene un dibujo de él, quien lo construyó y durante años acompañó a ambos en la venta de plantas y flores en las ferias francas de Lanús.

Milicia recordó que fue justamente de la mano de su familia que conoció la floricultura y la horticultura, actividades que años después se convertirían en parte de su formación y de su vínculo con la Facultad. "Es una pequeña forma de retribuir con este carro todo lo que la Facultad me ha dado", señaló.

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Producción, enseñanza y participación estudiantil en la UNLZ

La iniciativa apunta a acercar a la comunidad universitaria los productos elaborados por estudiantes, docentes y las distintas cátedras, y poder seguir invirtiendo en las áreas productivas de la facultad.

La recaudación permitirá cubrir los gastos de funcionamiento y, una vez cubiertos esos costos, el excedente será destinado a mejorar la huerta, además de aumentar su capacidad de producción. También se contempla la posibilidad de otorgar becas a estudiantes que participen de las tareas de producción y comercialización.