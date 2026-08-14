Son de Lomas de Zamora y los detuvieron por actitudes sospechosas: uno tenía pedido de captura

Cuatro vecinos de Lomas de Zamora fueron detenidos en la ciudad de Junín , luego de que los descubrieran circulando en actitud sospechosa. Uno de ellos tenía pedido de captura .

Todo empezó cuando vecinos de la zona advirtieron que una camioneta Volkswagen Surán color bordó estaba merodeando las calles del barrio. Describieron a cuatro personas vestidas con mamelucos naranjas, quienes trasladaban una carretilla .

Lo descubrieron. Entró a robar una casa en Lomas, escapó por los techos y terminó detenido

Inmediatamente llamaron a la Policía para alertar sobre la situación. La sospecha de los vecinos era que los sujetos estuvieran haciendo tareas de inteligencia para cometer algún delito .

Tras recibir el llamado de vecinos, la Policía fue tras los sospechosos y logró interceptarlos en una esquina, en el cruce de las calles Córdoba y La Plata. Estaban todos con la vestimenta que mencionaron los vecinos.

El momento en que la Policía encuentra a los hombres oriundos en Lomas de Zamora.

Al identificarlos, los policías constataron que no eran de la zona. Todos tenían domicilio en el partido de Lomas de Zamora. El dato más llamativo lo arrojó el sistema informático: uno de los sujetos registraba un pedido de captura activo.

Ante esta situación, se iniciaron actuaciones para determinar la procedencia de los elementos transportados por los cuatro lomenses. Además, el hombre que tenía pedido de captura fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.