viernes 14 de agosto de 2026
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14 de agosto de 2026
Prevención.

Son de Lomas de Zamora y los detuvieron por actitudes sospechosas: uno tenía pedido de captura

Eran cuatro hombres, todos de Lomas. Vecinos sospecharon que estaban haciendo tareas de inteligencia. Los detuvo la Policía.

Uno de los detenidos tenía pedido de captura.

Uno de los detenidos tenía pedido de captura.

Cuatro vecinos de Lomas de Zamora fueron detenidos en la ciudad de Junín, luego de que los descubrieran circulando en actitud sospechosa. Uno de ellos tenía pedido de captura.

Todo empezó cuando vecinos de la zona advirtieron que una camioneta Volkswagen Surán color bordó estaba merodeando las calles del barrio. Describieron a cuatro personas vestidas con mamelucos naranjas, quienes trasladaban una carretilla.

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Inmediatamente llamaron a la Policía para alertar sobre la situación. La sospecha de los vecinos era que los sujetos estuvieran haciendo tareas de inteligencia para cometer algún delito.

De Lomas a Junín

El momento en que la Policía encuentra a los hombres oriundos en Lomas de Zamora.

El momento en que la Policía encuentra a los hombres oriundos en Lomas de Zamora.

Tras recibir el llamado de vecinos, la Policía fue tras los sospechosos y logró interceptarlos en una esquina, en el cruce de las calles Córdoba y La Plata. Estaban todos con la vestimenta que mencionaron los vecinos.

Al identificarlos, los policías constataron que no eran de la zona. Todos tenían domicilio en el partido de Lomas de Zamora. El dato más llamativo lo arrojó el sistema informático: uno de los sujetos registraba un pedido de captura activo.

Ante esta situación, se iniciaron actuaciones para determinar la procedencia de los elementos transportados por los cuatro lomenses. Además, el hombre que tenía pedido de captura fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

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