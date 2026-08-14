Entró a robar una casa en Lomas de Zamora, escapó por los techos y terminó detenido

Las herramientas fueron incautadas y llevadas a la Comisaría 1º de Lomas de Zamora.

Un joven de 29 años fue detenido luego de que, según denunció el propietario de una vivienda de Lomas de Zamora , ingresara al garaje y comenzara a sustraer herramientas, hasta que fue descubierto e intentó escapar por los techos de las casas linderas.

Fuentes policiales informaron a La Unión que el sospechoso fue localizado y aprehendido a pocas cuadras del lugar del hecho ocurrido el pasado miércoles 12 de agosto en el interior de una vivienda ubicada en Ramón Falcón al 1000.

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De acuerdo con el parte policial, un hombre de 53 años se encontraba dentro de su domicilio cuando escuchó ruidos provenientes del patio delantero. Al acercarse, habría observado a otro sujeto en el interior del garaje mientras sustraía distintas herramientas.

Al verse descubierto, el sospechoso escapó por los techos de las propiedades linderas. Ante esta situación, efectivos del Comisaría 1º desplegaron un operativo cerrojo con apoyo de móviles del Comando de Patrullas.

El delincuente trató de escapar pero fue detenido.

El procedimiento permitió localizar y aprehender a Alfredo Eduardo S., de 29 años, quien no registraba impedimentos legales, según se informó.

Las herramientas en poder del detenido en Lomas de Zamora

Durante la detención, los efectivos secuestraron un bolso que contenía una barreta, guantes, un corta candados, que sería usados para ingresar a las viviendas para robar bajo la modalidad entradera o escruche.

Además, según consta en el parte oficial, se le incautó una herramienta percutora marca Bosch, una amoladora y otras herramientas que serían propiedad de la víctima.

Todo lo secuestrado y el hombre aprehendido fueron trasladados a la Comisaría 1º de Lomas de Zamora, donde quedó a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como “tentativa de robo” y quedó bajo intervención de la UFI 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que deberá avanzar con las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho y la situación procesal del acusado.