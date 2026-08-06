Feroz represión en el Congreso: 12 detenidos y caos de tránsito

Miembros de las dos CTA señalaron que no prosperó “el intento del Gobierno de desvirtuar el sentido de la convocatoria” debido a que la marcha fue “transversal” a toda la sociedad, como lo fue “la defensa de la educación y de la salud pública o el Ni Una Menos”: “Son valores importantes que tienen que ver con la idiosincrasia de nuestro país”, indicó la CTA-T.

“La marcha de hoy es inmensa. Más allá de la convocatoria de las organizaciones sindicales, sociales y políticas, la sociedad salió a la calle para rechazar la ley. A pesar del triunfo a medias que ya se obtuvo de que quiten el capitulo de extranjerización de la tierra, el pueblo está colmando la plaza frente al Congreso”, añadieron desde la CTA-A.