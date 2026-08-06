Feroz represión en el Congreso: 12 detenidos y caos de tránsito

Brutal represión en Congreso: 12 detenidos y caos de tránsito
Hace varias horas que la Policía Federal está reprimiendo a las personas que fueron a marchar al Congreso. Hasta el momento hay 12 detenidos y situaciones de mucha tensión con policías y gendarmes avanzando entre balazos de goma en medio de los autos y colectivos, generando heridos y caos en el tránsito. Hay una fotógrafa gravemente herida con un traumatismo de cráneo.
ALERTA | Avenida 9 de Julio cortada por la represión de la Policía: avanzan sobre el tránsito.— C5N (@C5N) August 6, 2026
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Miembros de las dos CTA señalaron que no prosperó “el intento del Gobierno de desvirtuar el sentido de la convocatoria” debido a que la marcha fue “transversal” a toda la sociedad, como lo fue “la defensa de la educación y de la salud pública o el Ni Una Menos”: “Son valores importantes que tienen que ver con la idiosincrasia de nuestro país”, indicó la CTA-T.
“La marcha de hoy es inmensa. Más allá de la convocatoria de las organizaciones sindicales, sociales y políticas, la sociedad salió a la calle para rechazar la ley. A pesar del triunfo a medias que ya se obtuvo de que quiten el capitulo de extranjerización de la tierra, el pueblo está colmando la plaza frente al Congreso”, añadieron desde la CTA-A.
Informan que hay tres detenidos
En total son 820 agentes desplegados por las fuerzas de seguridad en busca de dispersar a los manifestantes. Algunos grupos rompieron veredas y tiraron piedras.
Otro grupo también realizó incendios con mugre acumulada y hasta prendió fuego a una bandera de Estados Unidos.
El Gobierno reprime a los manifestantes
Las fuerzas de seguridad reprimen a los manifestantes que se concentraron desde la tarde en los alrededores del Congreso de la Nación.
Manuela Castañeira compartió en sus redes sociales un texto en contra del accionar de la Policía: “¡Es un escándalo! El gobierno reprime una movilización pacífica, multitudinaria, llena de laburantes, pibes y autoconvocades que ejercen su derecho democrático a protestar contra una ley impopular. Buscan desanimar a que siga llegando la enorme marea que quiere decir abajo a esta espantosa ley. ¡Basta de represión!”, escribió.
AHORA | Represión en el Congreso.El fuerte testimonio de una mujer que recibió gases lacrimógenos mientras trabajaba en un puesto de hamburguesas: "Estamos trabajando, no tenemos para comer y nos reprimen".Opiná con #C5NSeguí el vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/VEAqjjDVcU— C5N (@C5N) August 6, 2026
Bullrich defendió a Milei por sus críticas a Lula Da Silva
En el marco de una acalorada sesión en el Senado, y luego de que el presidente del bloque Justicialista, José Mayans, cuestionara al presidente Javier Milei por sus dichos “aberrantes” contra el jefe de Estado brasileño, Lula Da Silva, la titular de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, defendió al mandatario argentino por su apoyo al candidato presidencial Flavio Bolsonaro aunque marcó diferencias al señalar que “el vocabulario hay que cuidarlo”.
El formoseño peronista planteó una cuestión de privilegio al inicio de la sesión en el Senado para repudiar “las expresiones ofensivas contra Lula” de parte de Milei, quien trató a un homólogo brasileño de “ladrón”.y “corrupto”.
“Somos parte del Mercosur, es serio el tema de las relaciones internacionales y es preocupante por cómo puede terminar”, indicó Mayans. “Nuestro bloque no comparte las declaraciones del presidente y pide disculpas al presidente de Brasil”, agregó, y concluyó diciendo que “esto es gravísimo”.
Sturzenegger defendió la fallida modificación a la Ley de Tierras
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a defender la modificación a la Ley de Tierras que el bloque oficialista se vio forzado a retirar del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada horas antes de la sesión del Senado. Lo hizo a través de un tuit en el que enmarcó la iniciativa como una disyuntiva entre dos caminos: “Se trataba de elegir entre el miedo y la prosperidad”, escribió.
La Libertad Avanza logra mayoría y frustra pedido del peronismo para enviar proyecto a comisión
La Libertad Avanza junto a sus aliados impuso su mayoría por 38 votos para poder avanzar en el debate del proyecto de privada, dado que logró frustar el pedido del peronismo para que esa iniciativa se vuelva a discutir en comisión.
De esta manera, el oficialismo pudo demostrar que con las modificaciones que introdujo al proyecto tiene los votos para votar este proyecto, que ahora tiene como eje central agilizar los desalojos, un nuevo mecanismo para expropiaciones, y reformas de la ley del manejo del Fuego.
Bajo la lluvia, organizaciones concentran frente al Congreso contra de la Ley de Tierras
Organizaciones sociales, gremiales y políticas se concentran bajo la lluvia frente al Congreso de la Nación, en contra de la Ley de Propiedad Privada antes del inicio el debate en el Senado que impulsa La Libertad Avanza (LLA).
Varias agrupaciones, entre las que se encuentran el Movimiento Evita, Libres del Sur, Izquierda Socialista (IS) y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE), entre otras, se concentran sobre Avenida Entre Ríos y en la plaza situada frente al Parlamento.
Si bien el Gobierno dio de baja la cláusula de venta de tierras a extranjeros para salvar la sesión en el Senado, eso no cambió la movilización por parte de los gremios y las organizaciones sociales, que rechazan la totalidad de la iniciativa.
Las áreas más afectadas, en cuanto a los vallados y la presencia policial, se encuentra en la calle Hipólito Yrigoyen y en las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia. Asimismo, diversas columnas que parten desde la Avenida 9 de Julio avanzan de forma directa a través de la Avenida de Mayo hacia la zona del Palacio Legislativo.
Todo listo para un debate caliente desde las 14
Sin el capítulo de extranjerización de tierras, el Senado debatirá este jueves a las 14 en una sesión ordinaria el proyecto de propiedad privada, que contempla reformas al código civil y comercial sobre desalojos, ley del Manejo del Fuego y expropiaciones.
El Gobierno debió eliminar el punto central del proyecto impulsado por el oficialismo luego del rechazo de los gobernadores a acompañar la flexibilización de las normas para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales, aunque se haya puesto un tope del 25% a las tierras que podían ser vendidas a extranjeros.
El bloque oficialista, que preside Patricia Bullrich, ya había tenido que eliminar el capítulo de reforma de la ley de barrios populares, ante el temor que podían suceder el desalojo de centenares de viviendas, y ante la fuerte crítica de la Iglesia.
Ahora, el dictamen que se tratará en el recinto de sesiones contemplará sustanciales modificaciones al Código Civil y Comercial para acelerar los desalojos de todos los terrenos, campos, o viviendas que hayan sido intrusadas, expropiaciones, regularización de terrenos, y manejo del fuego.
Se espera un Congreso vallado por las protestas
Las inmediaciones del Congreso de la Nación se verán fuertemente afectadas durante la tarde por una movilización masiva en contra de las reformas a la Ley de Tierras encabezada por la UTEP, la CGT, las dos CTA, el peronismo bonaerense y sectores de izquierda.
Las áreas más afectadas sobre la vía pública se concentran en la calle Hipólito Yrigoyen y en las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia. Asimismo, diversas columnas que parten desde la Avenida 9 de Julio avanzan de forma directa a través de la Avenida de Mayo hacia la zona del Palacio Legislativo.
Las inmediaciones del Congreso de la Nación se verán fuertemente afectadas durante la tarde.