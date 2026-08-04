Demolieron un búnker de drogas en Ingeniero Budge: cuatro detenidos

La Policía de Lomas de Zamora desmanteló un punto de venta de drogas y detuvo a cuatro personas en la localidad de Ingeniero Budge . Incautaron armas de fuego y derrumbaron el búnker.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión , todo empezó cuando vecinos de la zona se acercaron a la comisaría para transmitir inquietudes y preocupación respecto de una vivienda que funcionaba como punto de comercialización de estupefacientes.

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El lugar era una construcción informal, ubicada en el cruce de las calles General Mayer y Baradero , lindero al Arroyo del Rey y las vías del tren. Tras la denuncia, el área de Narcotráfico de la Policía Bonaerense realizó un trabajo conjunto con el Centro de Operaciones del Municipio de Lomas para desarticular este búnker.

En los últimos días se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda señalada. Los policías arrestaron a cuatro personas involucradas en la venta de drogas en el lugar.

Además, en el operativo se secuestraron cientos de envoltorios de droga preparados para la venta, dinero en efectivo, armas de fuego y teléfonos celulares, los cuales serán peritados para investigar el funcionamiento de la banda.

Una vez que la construcción estuvo vacía, personal del Municipio de Lomas de Zamora procedió con su demolición y limpieza. Los vecinos del barrio agradecieron la intervención.

El lugar ya derrumbado.

Cómo pueden denunciar los vecinos

Quienes vean algún delito o una situación sospechosa en su barrio, pueden denunciar el caso en el “WhatsApp de la Comunidad” facilitado por el Municipio, enviando un mensaje al 11-2193-7726.