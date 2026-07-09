Insólito: los atraparon vendiendo drogas en formato "Selección"

Los efectivos de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Lomas de Zamora desbarató un búnker de drogas que funcionaba sobre ffla calle Islandia, en Villa Fiorito , que había sido denunciado por los propios vecinos del barrio.

Fuentes policiales informaron que durante el operativo hubo dos detenidos y el hallazgo dejó una imagen insólita: más de cien dosis de cocaína envueltas en plásticos celestes y blancos, en lo que los investigadores describieron como modo "selección argentina".

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El "kiosco" de venta de drogas comercializaba paco y cocaína y era señalado por los vecinos no solo por el tráfico de sustancias ilegales, sino también por los enfrentamientos que solía generar la actividad ilícita en la zona.

Al fraccionarse la mercadería para la venta, los responsables del búnker optaron por envolverla en nylon celeste y blanco. Los investigadores encontraron más de 100 dosis ya preparadas para su comercialización, junto a marihuana también lista para vender.

Operativo en Fiorito

Al momento del allanamiento, los efectivos detuvieron a los dos responsables del punto de venta y demoraron a cuatro compradores que se encontraban en el lugar en el momento del operativo.

Ambos detenidos quedaron a disposición del fiscal Leonardo Kaszewski, de la UFI 14 de Lomas de Zamora, imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.