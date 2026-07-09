jueves 09 de julio de 2026
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9 de julio de 2026
Operativo en Fiorito.

Insólito: los atraparon vendiendo drogas en formato "Selección"

Tenían más de 100 dosis de cocaína fraccionadas en envoltorios con los colores de la bandera argentina. Hay dos detenidos y cuatro compradores demorados.

Las drogas incautadas en el búnker de Fiorito.

Las drogas incautadas en el búnker de Fiorito.

Los efectivos de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Lomas de Zamora desbarató un búnker de drogas que funcionaba sobre ffla calle Islandia, en Villa Fiorito, que había sido denunciado por los propios vecinos del barrio.

Fuentes policiales informaron que durante el operativo hubo dos detenidos y el hallazgo dejó una imagen insólita: más de cien dosis de cocaína envueltas en plásticos celestes y blancos, en lo que los investigadores describieron como modo "selección argentina".

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Al fraccionarse la mercadería para la venta, los responsables del búnker optaron por envolverla en nylon celeste y blanco. Los investigadores encontraron más de 100 dosis ya preparadas para su comercialización, junto a marihuana también lista para vender.

Operativo en Fiorito

Al momento del allanamiento, los efectivos detuvieron a los dos responsables del punto de venta y demoraron a cuatro compradores que se encontraban en el lugar en el momento del operativo.

Ambos detenidos quedaron a disposición del fiscal Leonardo Kaszewski, de la UFI 14 de Lomas de Zamora, imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

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