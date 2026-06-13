Derrumbaron un búnker de drogas en Villa Fiorito tras una denuncia por un robo: un detenido

La Policía de Lomas de Zamora desmanteló y derribó un búnker de drogas en la localidad de Villa Fiorito . Llegaron al lugar tras la denuncia de un joven que fue baleado durante un robo en Villa Centenario .

Según informaron fuentes policiales a La Unión , todo empezó en el cruce de las calles Berna y Paraguay , donde delincuentes le robaron el celular a un joven. Tras el asalto, la víctima siguió a los sujetos hasta una casa ubicada en La Haya al 2400 .

El joven intentó reclamar su teléfono, pero de la casa salieron dos hombres y uno de ellos le disparó con un arma de fuego, provocándole una herida . La víctima volvió a su hogar y luego acudió al hospital, donde recibió curaciones y fue dado de alta.

La denuncia por este hecho devino en un operativo que no estaba en los planes. Efectivos de la Comisaría 7ª de Villa Centenario quedaron a cargo de la investigación y descubrieron que la vivienda del agresor funcionaba como punto de venta de drogas .

Allanamiento en Villa Fiorito

drogas Drogas incautadas en el allanamiento.

El Juzgado de Garantías Nº1 de Lomas de Zamora dictó una orden de allanamiento, secuestro y detención para el domicilio de la calle La Haya. En el lugar, arrestaron a un sujeto de 26 años, señalado como autor del disparo que hirió a la víctima.

Al ingresar a la vivienda, los policías encontraron con una gran cantidad de drogas y armas de fuego. Incautaron más de 600 dosis de paco, elementos para fraccionar los estupefacientes, 41.800 pesos en efectivo, un revólver calibre 357 y una pistola calibre 9 milímetros.

El imputado fue trasladado a la Comisaría 7ª de Villa Centenario. La Unidad Funcional de Instrucción Nº7 de Lomas de Zamora lo imputó por los delitos de robo agravado, lesiones, tenencia ilegal de arma de guerra e infracción al artículo 289 del Código Penal.

Al mismo tiempo, desde la UFI Nº14 especializada en estupefacientes agregaron la imputación por tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.

Derrumbaron el búnker de drogas

bunker El derrumbe del búnker en Villa Fiorito.

Después del operativo, el búnker donde se vendían drogas fue derribado por personal del Municipio de Lomas de Zamora. Utilizaron una motopala para tirar abajo la construcción y luego removieron los escombros, para terminar con el negocio ilegal en el lugar.