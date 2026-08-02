Una por una, las zonas de Lomas de Zamora en las que habrá cortes de agua

AySA comunicó que habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora.

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos ( AySA ) comunicó que, la próxima semana, entre el lunes 3 y el domingo 9 de agosto, habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.

De acuerdo al cronograma difundido por la compañía, desde el lunes 3 y hasta el viernes 7 de agosto, entre las 9 y las 16, el servicio se verá afectado en la zona delimitada por las calles 30 de Septiembre, Cabred, Av.Eva Perón y Leloir, en Temperley. Los mismos días, pero de 9 a 16, ocurrirá lo propio en Av.Lynch, Defensa, Las Casuarinas, Av.La Plata y San Patricio, en Banfield y Temperley.

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Asimismo, el miércoles 5 de agosto, de 8 a 17, habrá cortes de agua en las calles La Pampa, Jorge, Av.Eva Perón y Av.Donato Alvarez. entre las localidades de Temperley, San José y Banfield, de los partidos de Almirante Brown y Lomas de Zamora.

En tanto que entre el jueves 6 y el viernes 7 de agosto, entre las 7 y las 15, el servicio de agua estará afectado en Camino de la Rivera, Av.Gral.Hornos, Ginebra, Cno Negro, Castelli, Olazabal, Garibaldi, vías F.G.Roca, Peñaloza, R.P.4, Av Barros y Huergo, en las localidades de Guillón, 9 de Abril, Budge , Lomas de Zamora , Fiorito , Albertina , Banfield y Barrio Aeropuerto, de los partidos de Esteban Echeverría, Ezeiza y Lomas de Zamora .

Los trabajos previstos en Lomas de Zamora y los canales de comunicación

Asimismo, la empresa AySA recuerda que los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas del día o en los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial), Twitter (@aysa_oficial) y Facebook (AySA.Argentina) todos los días de 6 a 24.

La compañía indicó, además, que los vecinos tienen la posibilidad de interiorizarse sobre los trabajos de mantenimiento y mejoras en la red en la sección "Interrupciones del Servicio", en el sitio web de la empresa (www.aysa.com.ar).

En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónica para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.