Semana de la Lactancia en Lomas de Zamora: las actividades, charlas y reconocimientos

En Lomas de Zamora se realizarán diferentes actividades para conmemorar la Semana de la Lactancia y brindar información a la comunidad con el objetivo de proteger, promover y respaldar la decisión de amamantar .

Este lunes 3 de agosto, a las 10, en el Hospital Gandulfo (ingreso por la calle Virrey Cevallos 21) habrá un jornada a cargo del equipo de Lactancia junto al de Preparación Integral para la Maternidad y Neonatología. Dentro del Espacio Áulico, ubicado en el primer piso, le entregarán un reconocimiento oficial a las donantes de leche humana por su valioso aporte a la salud de los recién nacidos . También habrá charlas informativos a cargo de profesionales, un desayuno y sorteos.

Mientras que el miércoles 5, a las 9.30, en el Teatro del Municipio (Manuel Castro 262) se llevará a cabo la 2º Jornada Regional de Lactancia Humana para reflexionar sobre las distintas realidades de la lactancia y cómo seguir construyendo un sistema de salud más inclusivo y accesible.

En el encuentro organizado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires junto al Municipio de Lomas habrá una charla para abordar la situación actual de la lactancia, un panel sobre consumo problemático y lactancia a cargo del equipo interdisciplinario del Hospital Oñativia de Rafael Calzada , una charla sobre frenillo lingual y anquiloglosia a cargo de profesionales del Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela , una presentación sobre acompañamiento a la diversidad con un caso en varón transgénero por el equipo del Hospital Gandulfo de Lomas y una charla sobre leche humana pasteurizada en neonatología a cargo del Hospital "Ana Goitia" de Avellaneda .

Los interesados en participar de la Jornada Regional tienen que llenar este formulario. También habrá una actividad el jueves, a las 11, en el Auditorio Néstor Kirchner del Gandulfo donde darán una charla informativa para el personal del hospital en la que se abordará el funcionamiento del espacio de lactancia como centro de recolección y donación de leche humana.

Dan talleres gratuitos de lactancia en el Hospital Gandulfo

En el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora dan talleres gratuitos de lactancia para que las embarazadas se inicien en los conocimientos de cómo amamantar y puedan despejar dudas sobre la nueva etapa que están por transitar.

Las charlas se realizan el primer y tercer lunes de cada mes, a las 9.30, junto a especialistas que hablan sobre el valor nutricional de la leche materna para el bebé. También despejan dudas, derriban mitos y brindan información sobre las distintas inquietudes que pueden surgir a futuro. Pautas sobre esterilización, cómo sacarse leche, cuál es la durabilidad de la misma, cómo conservarla y cómo saber si el bebé está bien alimentado son otra de las cuestiones que abordan las profesionales.

Para participar del taller no es necesario anotarse, solo tienen que ir al hospital de la calle Virrey Cevallos 21 y anunciarse con el personal de ingreso para luego ser derivadas al área de maternidad que está en el primer piso. El Gandulfo tiene un centro de recolección de leche humana que tiene como objetivo colaborar con bebés que, por alguna razón, no pueden recibir el alimento de sus madres.