Federico Otermín presentó el programa de abordaje de Salud Mental y Consumos Problemáticos.

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, presentó el programa de Salud Mental y Consumos Problemáticos en Comunidad, una iniciativa del Gobierno de la Comunidad que incluye diferentes líneas de acción para acompañar a los pacientes que transitan por alguna problemática vinculada a este eje.

“En tiempos donde todo está difícil es donde más tenemos que pensar cómo podemos hacer, no solo para encontrar una salida hacia adelante, sino cómo mitigamos ese daño tan grande que están produciendo las políticas del Gobierno nacional en nuestra comunidad y la salud mental es un eje central que nos atraviesa como sociedad y que por lo tanto es prioridad en Lomas de Zamora”, destacó Otermín.

En este sentido, el programa de Salud Mental y Consumos Problemáticos contempla servicio de atención psicológica que incluye a 125 profesionales, con cobertura en los 40 Centros Integrales de Salud y la construcción de un área de internación psiquiátrica de gestión local en el Hospital de Llavallol.

Además, abarca la atención profesional a los barrios y diferentes dispositivos para acompañar a los jóvenes que constituyen un segmento crítico en relación a esta temática.

El jefe comunal estuvo acompañado por la subsecretaria de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels; la jefa de Gabinete, Sol Tischik; la secretaria de Salud, Luciana Angueira; directores y directoras de hospitales, administradores de los Centros Integrales de Salud y equipos de Salud, Educación, Desarrollo Social, Niñez, Relaciones Institucionales, Justicia y Seguridad.

El jefe comunal estuvo acompañado por la subsecretaria de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels.

El Intendente también reflexionó sobre la situación a nivel nacional: “Esta pesadilla que nos toca vivir va a pasar y estamos convencidos de que, además de sufrir, algo tenemos que aprender, por eso como intendente, en representación del Gobierno de la Comunidad, decidimos abrazar a nuestra gente y mitigar tanto dolor y tanta angustia sumando nuestras capacidades para acompañar a quienes sufren y poder construir un futuro mejor”.

La importancia de cuidar la salud mental para la Provincia

Por su parte Calmels resaltó que “además de los cambios en la sociedad a nivel mundial, en los últimos años, en la Argentina la situación de pobreza y sufrimiento cotidiano al que está sometido nuestro pueblo tienen una relación directa con el aumento de padecimientos en el campo de la salud mental, por eso a la vez que producimos las transformaciones necesarias en nuestros sistemas de salud pública es importante que hagamos una lectura pública de que hay parte de estos sufrimientos a los que jamás vamos a renunciar si acompañar y cuidar, que tienen que ver con el empeoramiento de las condiciones de vida de los argentinos vinculados a las políticas estructurales del gobierno de Javier Milei”.